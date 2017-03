Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Anlässlich der am Montag (6. März 2017) stattfindenden Anhörung im Deutschen Bundestag zur Änderung des Fahrpersonalgesetzes fordert die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) die Abgeordneten zum Handeln auf. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von ver.di:Die Lenk- und Ruhezeiten für Berufskraftfahrer sind in einer EU-Verordnung geregelt. Diese unterscheidet unter anderem zwischen der regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit von 45 Stunden und der reduzierten wöchentlichen Ruhezeit von 24 Stunden. Die EU-Verordnung regelt explizit, dass die reduzierte wöchentliche Ruhezeit im Fahrzeug verbracht werden darf, wenn dieses über eine geeignete Schlafmöglichkeit verfügt. Für die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit sieht die EU-Verordnung diese Möglichkeit nicht vor. Frankreich und Belgien haben dementsprechend längst umgesetzt, dass die Berufskraftfahrer ihre regelmäßige wöchentliche Ruhezeit nicht in der Fahrerkabine verbringen müssen.Aus Sicht der Gewerkschaft besteht in Deutschland dringender Handlungsbedarf. ver.di fordert daher den Bundestag auf, die vom Bundesrat Ende November erarbeitete Regelung für ein Verbot des Verbringens der wöchentlichen Ruhezeit im Fahrzeug in den Gesetzesentwurf zu übernehmen. (Pressemitteilung vom 05.03.2017) (06.03.2017/ac/a/m)