Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (20.01.2021/ac/a/d)





Essen (www.aktiencheck.de) - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat mit RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ein Verhandlungsergebnis für die Beschäftigten erzielt, so ver.di in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit konnte am 15. Januar 2021 nach drei Verhandlungsrunden ein Abschluss erreicht werden. Die ver.di-Tarifkommission stimmte dem Verhandlungsergebnis einstimmig zu."Das Verhandlungspaket, das wir unter den aktuell schwierigen Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie erreichen konnten, ist ein gutes Ergebnis für die Beschäftigten", wertet ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christoph Schmitz den Abschluss.Das Gesamtpaket beinhaltet eine lineare Erhöhung der Gehälter um 2,0 Prozent ab dem 1. März 2021 sowie weitere 1,7 Prozent ab dem 1. April 2022. Vollzeitbeschäftigte erhalten im April 2021 eine steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung in Höhe von 1000 Euro, (Teilzeitbeschäftigte anteilig an ihren Stundenanteilen); die Einmalzahlung für Auszubildende beträgt 600 Euro.Die Sonderzuwendung konnte von aktuell 421 Euro auf 850 Euro angehoben werden.Die Laufzeit des Tarifvertrages beträgt 25 Monate, vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Januar 2023.