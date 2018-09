Börsenplätze Ryanair-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

13,755 EUR +1,89% (06.09.2018, 12:31)



Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

13,72 EUR +0,33% (06.09.2018, 14:55)



ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc.:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (06.09.2018/ac/a/a)







DublinBerlin (www.aktiencheck.de) - ver.di: Tarifverhandlungen mit Ryanair - Auch zweite Runde ohne Ergebnis - AktiennewsAuch die zweite Verhandlungsrunde zwischen der ver.di und der Fluggesellschaft Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) verlief ohne Ergebnis, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Tarifparteien waren am gestrigen 5. September in Berlin zu Verhandlungen für die rund 1.000 Flugbegleiter bei Ryanair in Deutschland zusammengekommen, nachdem die Ryanair kurzfristig den Termin vereinbart hatte.In dieser zweiten Verhandlungsrunde ging es vorrangig um das Thema Leiharbeit. "Es wird Zeit, dass Ryanair sein Leiharbeitssystem überdenkt. Das Unternehmen steht in der Pflicht die äußerst unsicheren Arbeitsbedingungen dieser Beschäftigten abzustellen", betont ver.di-Verhandlungsführerin Mira Neumaier. Ryanair habe zugesagt, weitreichende Übernahmeangebote an Leiharbeitnehmer/innen in Deutschland zu prüfen. Diesen Beschäftigten sei aber unter Umständen auch Kündigung oder Versetzung ins Europäische Ausland in Aussicht gestellt worden, falls dies nicht unter den vom Unternehmen vorgegebenen Bedingungen stattfinde. Über 600 der derzeit rund 1000 Flugbegleiter bei Ryanair in Deutschland sind als Leiharbeitnehmer beschäftigt. Zum Teil in langjährigen Kettenbefristungen, einige ohne Basisgehalt oder garantiertes Einkommen.Auch weitere Komponenten der Verhandlung, in Fragen der Entgelterhöhung oder die Anwendung von nationalem Arbeitsrecht seien ohne Ergebnis geblieben, weil die Arbeitgeberseite an dem enttäuschenden Angebot der ersten Runde festgehalten hätte.Aktuell hatte Ryanair das Angebot gemacht, nationale Verträge abschließen zu wollen, allerdings erst zum Jahr 2022. Darüber hinaus habe die Fluggesellschaft die Einführung von Betriebsräten abgelehnt. Das Entgeltangebot, das für die Jahre 2018 und 2021 keine weiteren Erhöhungen vorsieht, für 2019 die Umwandlung einer bestehenden Leistungsprämie sowie eine Erhöhung pro Flugstunde um 50 Cent, und eine Erhöhung der Entgelte in 2020 um 41 Euro pro Monat sei völlig indiskutabel."Die Haltung der Arbeitgeber ist verantwortungslos", kritisiert ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle. "Die Gehälter der Flugbegleiter/innen bei Ryanair sind so niedrig, dass sie nicht ausreichen, um einen auskömmlichen Lebensstandard zu sichern. Dazu haben sie keine Planbarkeit, weil die Anzahl der Flugstunden nicht absehbar ist und sich ständig ändern. Somit haben sie weder Perspektiven noch eine Chance für ihre Zukunftsplanung". ver.di werde sich in den nächsten Tagen mit den internationalen Partnern, die die Beschäftigten bei Ryanair gewerkschaftlich vertreten, über das weitere Vorgehen beraten.Zu den zentralen Forderungen von ver.di für die Kabinenbeschäftigten gehört eine substantielle Entgeltsteigerung, die das Einkommen für alle Beschäftigten existenzsicher und planbar macht. Dazu gehören unter anderem die Einführung eines Basisgehaltes für alle Flugbegleiter, die Erhöhung dieses Gehaltes und die Einführung einer Mindeststundengarantie. Des Weiteren fordert ver.di eine Kompensation bei Verspätungen und die Einrichtung einer betrieblichen Interessenvertretung.