"Die Beschäftigten in den Bodenverkehrsdiensten leisten täglich harte und sicherheits-relevante Arbeit im Schichtdienst, in einem risikoreichen Umfeld. Sie arbeiten hoch pro-fessionell und unter starkem Zeitdruck", betont ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle. "Dennoch wird diese Arbeit nicht angemessen entlohnt, hier muss sehr stark nachgebessert werden, beim Gehalt und bei den Arbeitsbedingungen."



Behle wies darauf hin, dass die Arbeitsverdichtungen und Arbeitsbelastungen in den vergangenen Jahren durch gestiegenes Fluggastaufkommen erheblich zugenommen haben. Ein großer Teil der Beschäftigten in den Bodenverkehrsunternehmen erhalte zudem nur Arbeitsverträge in Teilzeitbeschäftigung, sodass das Gehalt kaum ausreiche, den Lebensunterhalt der Beschäftigten, geschweige denn einer ganzen Familie zu finanzieren.



Das betreffe auch Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste an anderen Flughäfen. Aktuell werde auch in Leipzig, Dresden, Köln, Frankfurt und Düsseldorf mit jeweils anderen Arbeitgebern regional verhandelt. Im Zentrum der Verhandlungen stehen überall dringend notwendige Einkommenserhöhungen. Gefordert wird eine Erhöhung um ein bis zwei Euro pro Stunde sowie die Einführung neuer Gehaltsgruppen.



"Wir wissen, dass die Flughäfen und privaten Anbieter von Bodenverkehrsdienstleistungen unter einem enormen Preisdruck der Fluggesellschaften stehen. Deshalb hat ver.di alle Unternehmen zum Abschluss eines Branchentarifvertrages aufgefordert, um so die Arbeitsbedingungen dem Preisdruck zu entziehen und die Branche abzusichern", betont Behle. "Hier muss es endlich zu einer Lösung kommen, damit der Preisdruck nicht weiter auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird und damit Fliegen sicher bleibt." Dieses hätten Vertreter/innen der Bodenverkehrsdienste in einem offenen Brief an die Arbeitgeber und Arbeitgeberverbände deutlich gemacht (https://tinyurl.com/ h8ztgm9). Behle begrüßte, dass die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) inzwischen signalisiert habe, in einen konstruktiven Dialog über einen Branchentarifvertrag zum Bodenverkehrsdienst zu treten. (08.02.2017/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste an den Flughäfen Tegel und Schönefeld, Stuttgart und Hamburg zu Warnstreiks am heutigen Mittwoch, dem 8. Februar 2017, aufgerufen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Warnstreiks starteten zu Schichtbeginn in den frühen Morgenstunden und dauern bis etwa 11.00 Uhr an. Es kommt daher zu starken Beeinträchtigungen bis hin zu Flugstreichungen an allen genannten Flughäfen.