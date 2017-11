Tradegate-Aktienkurs Air Berlin-Aktie:

0,039 EUR +14,71% (16.11.2017, 12:34)



Xetra-Aktienkurs Air Berlin-Aktie:

0,035 EUR -10,26% (16.11.2017, 12:47)



ISIN Air Berlin-Aktie:

GB00B128C026



WKN Air Berlin-Aktie:

AB1000



Ticker-Symbol Air Berlin-Aktie:

AB1



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Air Berlin-Aktie:

AIBEF



Kurzprofil Air Berlin PLC:



Air Berlin PLC (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) ist eines der führenden Luftfahrtunternehmen in Europa und fliegt im Jahr weltweit zu 150 Destinationen. Die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands beförderte im Jahr 2014 mehr als 31,7 Millionen Fluggäste. Durch die strategische Partnerschaft mit Etihad Airways, die zu 29,21 Prozent an Air Berlin beteiligt ist, und die Mitgliedschaft in der Luftfahrtallianz oneworld(R) verfügt Air Berlin über ein globales Streckennetz. topbonus, das Vielfliegerprogramm von Air Berlin, ist mit mehr als 3,5 Millionen Teilnehmern eines der führenden Programme Europas. Die Airline mit dem mehrfach ausgezeichneten Service bietet mit 20 Airlines weltweit Flüge unter gemeinsamer Flugnummer an. Die Flotte gehört zu den jüngsten und ökoeffizientesten in Europa. Air Berlin zählt zusammen mit weiteren Airlines zu den Etihad Airways Partners, einer neuen Marke, mit der Etihad seit Ende 2014 gemeinsame Aktivitäten verbindet. (16.11.2017/ac/a/nw)







Berlin (www.aktiencheck.de) - ver.di: Offener Brief der Tarifkommission Air Berlin Kabine - AktiennewsIn einem offenen Brief an ihre Kolleginnen und Kollegen bei Eurowings Europe meldet sich jetzt die Tarifkommission Air Berlin Kabine der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) zu Wort, so ver.di in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dank der klaren Worte der Beschäftigten bei Eurowings Europe sei dem falschen Eindruck, die Air Berlin (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF)-Mitarbeiter seien bei Lufthansa gut versorgt, durch klare Fakten entgegengetreten worden. Sie hätten in der Öffentlichkeit klargestellt, dass den Beschäftigten von Air Berlin mitnichten Lufthansa-Verträge angeboten wurden. Ihnen werde lediglich die Möglichkeit eingeräumt, sich zu deutlich schlechteren Bedingungen bei Eurowings zu bewerben, heißt es in dem Schreiben.Mit diesem Schritt würde die Lufthansa den Betriebsübergang umgehen, um betriebswirtschaftlich das optimale Ziel zu erreichen, um so "billiger tarifiertes und bei Eurowings Europe in Wien untarifiertes Kabinenpersonal zu bekommen", so die ver.di-Tarifkommission. ver.di hatte Wochen zuvor von der Lufthansa gefordert, die Übernahme der Air Berlin-Beschäftigten tarifvertraglich zu regeln und sich nicht aus der Verantwortung zu stehlen. Außerdem fordert ver.di vom Lufthansa-Konzern, den tariflosen Zustand bei Eurowings Europe mit Sitz in Wien zu beenden und die Arbeits- und Einkommensbedingungen fair und angemessen zu tarifieren.