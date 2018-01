Berlin (www.aktiencheck.de) - In Berlin beginnen morgen (30.1.2018) die Tarifverhandlungen für die rund 13.000 fest angestellten und freien Tageszeitungsjournalistinnen und -journalisten, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In den Verhandlungen mit dem Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger gehe es deshalb auch um die Zukunft der Tageszeitungen: "Wir hören von Betriebsrätinnen und Betriebsräten, dass die Verlage endlich wieder wirtschaftlich gut dastehen. Das ist eine positive Nachricht. Um diesen Trend fort zu setzen, muss in die Redaktionen investiert werden, denn hier wird die Arbeit gemacht, die für den Erfolg der Medienhäuser maßgeblich ist. Das gilt insbesondere für online-Redaktionen, die zwar vom Tarifvertrag erfasst sind, aber immer häufiger ausgelagert und von der Lohnentwicklung abgehängt werden. Das ist eine fatale Fehlentwicklung", unterstrich von Fintel.In den letzten Jahren seien die Steigerungen der Gehälter und Honorare von Redakteurinnen und Redakteuren deutlich unter denen anderer Branchen geblieben. Deshalb gebe es einen Nachholbedarf: "Diese Lücke müssen wir endlich schließen und zu einer spürbaren Reallohnentwicklung kommen", forderte von Fintel. (29.01.2018/ac/a/m)