Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

33,65 EUR 0,00% (07.06.2021, 08:47)



XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

33,75 EUR +1,50% (04.06.2021)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (07.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit seinen Thermoboxen und -containern für den Transport der temperatursensitiven Corona-Impfstoffe habe va-Q-tec gezeigt, welches Potenzial in dem Pionier der Isolationsbranche stecke. Doch nicht nur im Bereich der TempChain-Logistik entwickle sich va-Q-tec sehr positiv. Mit dem nachhaltigen Sprung über den horizontalen Widerstand bei 35 Euro würde ein frisches Kaufsignal generiert.Die Thermoboxen und -container aus dem Hause va-Q-tec kämen entlang der gesamten Transportkette - vom Rohstofftransport bis zum Impfzentrum - zum Einsatz (TempChain-Logistik). Mit möglichen Auffrischungsimpfungen und Anpassungen des Impfstoffs an mutierte Virusvarianten könnte sich dieses Geschäft auch über 2021 hinaus verstetigen und das Wachstum nachhaltig beschleunigen. Zu den Kunden würden vor allem Speditionen und Logistikunternehmen zählen. Die Pandemie habe den Kundenstamm und das Wachstumspotenzial des Unternehmens klar vergrößert.Doch nicht nur im Bereich der TempChain-Logistik entwickle sich va-Q-tec sehr positiv. Die Hightech-Vakuumisolationspaneele seien vielseitig einsetzbar. Das neu auf den Weg gebrachte Geschäft mit industrieller Isolierung von Rohrleitungen dürfte bereits ab diesem Jahr ein wichtiger Wachstumstreiber werden. Durch Partnerschaften würden die Würzburger zudem in den Märkten Luft- und Raumfahrt, Automotive und Gebäudedämmung Fuß fassen wollen. "Wir haben die klare Vision, va-Q-tec zu der führenden High-Performance-Company im Bereich der Thermischen Energieeffizienz und der Hochleistungs-Thermoverpackungen für die TempChain-Logistik zu entwickeln", gebe Vorstand Dr. Joachim Kuhn die Richtung vor.Mit dem Sprung über die 100-Millionen-Marke beim Umsatz dürfte der beim Börsengang im Herbst 2016 angekündigte Meilenstein im laufenden Jahr nach Plan erreicht werden. Bei einer EBITDA-Marge von über 20 Prozent sollte dabei auch unter dem Strich der Turnaround gelingen.Anleger mit Weitblick können das aktuelle Kursniveau zum Einstieg nutzen, so Michael Schröder. Aber auch kurzfristig verfüge die Aktie einiges an Potenzial. Mit dem nachhaltigen Sprung über den horizontalen Widerstand bei 35 Euro würde der Startschuss für eine Trendfortsetzung in Richtung 40 Euro und mehr fallen. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario. (Analyse vom 07.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von va-Q-tec befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.