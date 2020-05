Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (14.05.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec: Boxen und Container in der Corona-Krise gefragt - AktienanalyseObwohl der Spezialist für Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und TempChain-Logistik zu den Profiteuren der Pandemie gehört, wurde die va-Q-tec-Aktie (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) abverkauft, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Doch nun hätten sich die Wogen geglättet. Dazu beigetragen habe die Vorlage der 2019er Zahlen. Demnach habe sich der Umsatz um 28 Prozent auf 64,7 Mio. Euro erhöht. Besonders erfreulich sei die Entwicklung im margenstarken Servicegeschäft gewesen, das um 62 Prozent zugelegt habe. Es umfasse das Container- und Boxen-Vermietungsgeschäft für den Transport temperatursensibler Güter, mehrheitlich aus dem Pharma- und Biotech-Bereich - Lösungen, die unter dem Eindruck der Coronavirus-Pandemie künftig verstärkt gefragt sein dürften. Aktuell würden mehr als die Hälfte aller international versendeten Corona-Testkits mit Boxen und Containern von va-Q-tec transportiert.Das operative Ergebnis (EBITDA) habe sich auf rund 10 Mio. Euro verdreifacht. Im ersten Quartal 2020 habe der Aufwärtstrend angehalten. Der Umsatz habe sich um 15 Prozent auf 17,6 Mio. Euro erhöht, wobei der auf die Healthcare-Branche entfallende Anteil 73 Prozent betragen habe. Das operative Ergebnis (EBITDA) habe sich überproportional, nämlich um 27 Prozent auf 2,8 Mio. Euro erhöht. Durch die gute Positionierung im Healthcare-Bereich sehe sich va-Q-tec trotz der gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten gut gerüstet, um 2020 weiter wachsen zu können.Der Nebenwert bleibt interessant, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 19/2020)