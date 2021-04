Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (22.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.va-Q-tec habe sich für den geplanten großvolumigen Transport von CoVid-19-Impfstoffen in eine sehr aussichtsreiche Position gebracht. In den vergangenen Wochen habe die Aktie unter den Unsicherheiten im Zusammenhang mit verschiedenen Corona-Impfstoffen gelitten. Analysten würden mit Blick auf die anstehenden Zahlen auf dem aktuellen Niveau eine gute Einstiegsgelegenheit sehen.Das Bankhaus Metzler bleibe mit einem Kursziel von 45 Euro extrem positiv gestimmt: Analyst Guido Hoymann traue dem Spezialisten für Thermo-Hochleistungsverpackungen ein sehr starkes erstes Quartal zu. Dies sollte die Zweifel über die Wachstumsaussichten zerstreuen, so der Experte."Der bisherige Verlauf der Impfstoffdistribution sowie der Newsflow hierzu stimmen uns zuversichtlich, dass va-Q-tec am 11. Mai überzeugende Q1-Zahlen berichten wird, die das Erreichen der Jahresziele am oberen Ende der Spanne wahrscheinlich erscheinen lassen", zeige sich Niklas Bentlage von Montega Research ebenfalls optimistisch. Auch der Einsatzstopp des Impfstoffs von Johnson & Johnson (J&J) in den USA ändere seine Sichtweise nicht, da die Maßnahme laut FDA aus einem "Übermaß an Vorsicht" heraus erfolgt sei und die Auslieferung der Impfstoffdosen ähnlich wie beim AstraZeneca-Vakzin ohne Unterbrechungen trotzdem fortgeführt werden dürfte. Bentlage bestätige daher seine Kaufempfehlung mit Ziel 42,00 Euro.Mit der Zulassung weiterer Impfstoffe sowie der Lockerung der Lockdown-Regelungen und der daraufhin erwarteten Normalisierung der Aktivitäten bei den klinischen Studien sollte sich das Unternehmenswachstum in den folgenden Quartalen nochmals beschleunigen.Nach jüngsten Kursschwäche sollte die Aktie im Vorfeld der Zahlen wieder in den Aufwärtsmodus wechseln und Kurs auf die Ziele der Analysten nehmen. Aus charttechnischer Sicht gelte es, vorher die Hürden bei 33 und 35 Euro zu überwinden."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot weiter auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 22.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link