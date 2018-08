Der Zeitrahmen, der im Bericht der führenden nationalen Tageszeitung Italiens zitiert werde, stimme mit dem geplanten Ende des massiven Anleihekaufprogramms der Europäischen Zentralbank überein, welches im Dezember 2018 auslaufen solle. Dieses Programm habe Staatsanleihen einen großen Vorteil verschafft. So habe es in der Eurozone dazu beigetragen, Kosten für die Aufnahme neuer Kredite niedrig zu halten. Vor allem Länder mit einer angespannten politischen und fiskalischen Lage, zu denen auch Italien zähle, hätten vom Anleihekaufprogramm der EZB profitiert. Nun fürchte das schuldengebeutelte Land, dass sich die Refinanzierung, sprich: die Risikoprämien, für italienische Staatsanleihen, extrem verteuern könnten. Italien sei mit zirka 132 Prozent des Bruttoinlandsproduktes verschuldet.



"Rein theoretisch trägt jeder Italiener 37.820 Euro an der Schuldenlast des Staates, in Deutschland sind es zum Vergleich etwa 25.233 Euro", rechne der Finanzexperte vor. Bis Ende 2019 müsse Italien mehr als 400 Mrd. Euro refinanzieren. Sollten also internationale Investoren das Vertrauen in das Land am Mittelmeer verlieren und den Geldhahn zudrehen, werde es eng für Italien.



Der Zeitpunkt für Trumps Angebot sei deshalb klug gewählt. Ein amerikanisches Engagement könnte weitere Investoren animieren, wieder in Italien zu investieren, auch wenn man in den letzten Monaten eher eine Abwanderung ausländischen Kapitals habe beobachten können. So seien italienische Anleihen in den letzten Monaten zunehmend unter Druck geraten, da die Finanzversprechen der neuen Koalitionsregierung und die kühle Haltung gegenüber der Europäischen Union bei Anlegern Besorgnis hervorgerufen hätten. Trumps unmoralisches Angebot habe darüber hinaus eine geopolitische Tragweite und verfüge durchaus über das Potenzial, die EU zu spalten. So könnte es populistischen Plänen, die EU zu verlassen, Tür und Tor öffnen.



"Dies ist nicht unwichtig, denn eine mögliche zukünftige Entscheidung Italiens, den Euro zu verlassen, mag politisch und finanziell weniger riskant erscheinen, wenn das Land sich der Unterstützung des amerikanischen Präsidenten sicher ist", gebe Sascha Sadowski zu bedenken. "Italien ist momentan immerhin die viertgrößte Volkswirtschaft in der EU. Es ist allerdings realistischer, dass die USA Investitionen in die italienische Wirtschaft, möglicherweise in Infrastrukturprojekte, fördern", meine Sadowski und füge hinzu: "Diese würden von der geplanten günstigen Steuerregelung der neuen Regierung profitieren, die darauf abzielt, ausländische Investitionen in die italienische Wirtschaft anzukurbeln." (29.08.2018/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Italienische Medien berichteten in der letzten Woche, dass US-Präsident Donald Trump seinem italienischen Amtskollegen Giuseppe Conte den Ankauf von italienischen Staatsanleihen durch die USA angeboten habe, so Sascha Sadowski vom Online-Broker LYNX.Die Offerte sei im Rahmen eines Treffens zwischen Trump und Ministerpräsident Conte im vergangenen Monat gemacht worden, so "Corriere della Sera", die anonyme italienische Regierungsvertreter in ihrem Bericht zitiere.