Kurzprofil u-blox AG:



Die Schweizer u-blox AG (ISIN: CH0033361673, WKN: A0M2K9, Ticker-Symbol: 3BG, SIX Swiss Ex: UBXN, Nasdaq OTC-Symbol: UBLXF) ist der weltweit führende Anbieter von Halbleiterbausteinen für Elektroniksysteme im Bereich der Positionierung und drahtlosen Kommunikation für den Konsumgüter-, Industriegüter- und Automobilmarkt. Die Lösungen von u-blox ermöglichen Menschen, Fahrzeugen und Maschinen, ihre exakte Position zu lokalisieren und via Stimme, Text oder Video drahtlos zu kommunizieren.



Mit einem breiten Portfolio von Chips, Modulen und Software ist u-blox einzigartig positioniert, um seinen OEM-Kunden innovative Lösungen für den persönlichen, professionellen oder maschinellen (M2M) Gebrauch schnell und kosteneffektiv zu ermöglichen. Der Hauptsitz von u-blox liegt in Thalwil, Schweiz. Durch Zweigniederlassungen in Europa, Asien-Pazifik und den USA ist u-blox auch global präsent. (24.08.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - u-blox-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der u-blox AG (ISIN: CH0033361673, WKN: A0M2K9, Ticker-Symbol: 3BG, SIX Swiss Ex: UBXN, Nasdaq OTC-Symbol: UBLXF).Der Umsatz sei in H1 nur um 2,6% (3,1% in konst. W.) auf USD 199 Mio. gestiegen und habe damit 10% und 8% unter der Analysten- bzw. der Konsensprognose gelegen. Das EBIT sei um 3,3% gesunken, ein Minus von 10% ggü. dem Schätzwert des Analysten. Die Bruttomarge sei mit 47% (VontE: 44.8%) hingegen höher als erwartet ausgefallen (günstiger Produktmix) und habe so verhindert, dass das EBIT noch stärker zurückgegangen sei. Der Umsatz sei in Nord- und Südamerika sowie in der EMEA-Region um -18% bzw. -16% zurückgegangen, was für letztere ein Plus von 31% bedeutet habe. Belastet worden sei der Umsatz durch Komponenten-Lieferengpässe entlang der Lieferkette von chinesischen Kunden. Das Flottenmanagement sei in Nord- und Südamerika ins Stocken geraten, da die Netzwerke Cat M1 und NB-IoT weniger schnell angenommen worden seien als erwartet.In H1 hätten sich die F&E-Kosten für u-blox auf CHF 36,7 Mio. bzw. CHF 27,6 Mio. (kapitalisiert) belaufen und damit rekordhohe 32% des Gesamtumsatzes ausgemacht. Der FCF (nach Investitionen) sei weiter auf CHF -18,2 Mio. gesunken. Die ber. EBIT-Marge sei ebenfalls erneut auf geschätzte 3,2% gesunken - ggü. 4,6% in GJ 2017 bzw. 7,9% in GJ 2016.Aufgrund des schwachen ersten Halbjahres rechne das Unternehmen für GJ 2018 mit tieferen Zahlen: So solle der Umsatz noch CHF 435 bis 445 Mio. betragen (statt CHF 460 bis 475 Mio.) und das EBIT CHF 60 bis 65 Mio. (CHF 65 bis 70 Mio.), bei einem CHF/USD-Wechselkurs von 0,98. Während das Unternehmen weiterhin viel in seine technologische Führungsposition investiere, würden sich die Endmärkte insgesamt langsamer als erwartet entwickeln - besonders auch, was die Umstellung auf die neuen Netzwerke Cat M1 und NB-IoT anbelange. Der Analyst werde seine EBIT-Prognose daher um 10 bis 15% reduzieren müssen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze u-blox-Aktie:Tradegate-Aktienkurs u-blox-Aktie:141,10 EUR -11,65% (24.08.2018, 10:20)