Kurzprofil tick Trading Software AG:



Mit der Gründung der tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304, WKN: A0LA30, Ticker-Symbol: TBX) im Jahre 2002 setzten sich Oliver Wagner, Matthias Hocke und weitere Unternehmer aus der Finanzindustrie die Entwicklung einer der professionellsten und fortschrittlichsten Handelsplattformen zum Ziel. Mit der TradeBase MX Plattform stellt die tick-TS AG diese nun weltweit erfolgreich ihren Kunden zur Verfügung. Seit einigen Jahren komplettieren neben der TBMX Plattform direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie ein e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften das Portfolio des Unternehmens. (27.07.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - tick Trading Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304, WKN: A0LA30, Ticker-Symbol: TBX).Am 28.06.2021 habe die tick Trading Software AG (tick TS) ihre Halbjahreszahlen für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 veröffentlicht. Hiernach habe die Spezialsoftwaregesellschaft ihre Umsatzerlöse in den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 28,7% auf 4,35 Mio. Euro (VJ: 3,38 Mio. Euro) steigern können. Der deutliche Umsatzanstieg sei hierbei vor allem von den lastenabhängigen Erlösen getragen worden. Diese hätten auf den hohen Volatilitäten des Kapitalmarktes basiert, welche durch die Pandemie ausgelöst worden seien. Die durch die Corona-Krise entstandenen Marktunsicherheiten würden größtenteils auch weiterhin noch anhalten und eine hohe Handelsaktivität und ein hohes Marktvolumen begünstigen.Darüber hinaus habe durch den kontinuierlichen Fokus auf die Entwicklung neuer Produkte und die Verbesserung des bestehenden Produktportfolios das Bestandskundengeschäft weiter ausgebaut werden können. Diese Entwicklung habe ebenfalls zum Umsatzanstieg beigetragen.Darüber hinaus habe die Gesellschaft auch erhebliche sonstige betriebliche Erträge erzielen können. Diese hätten aus einem außerordentlichen Einmalerlös in Höhe von 0,55 Mio. Euro resultiert und sich damit auf Vorjahresniveau (1. HJ 2019/20: 0,61 Mio. Euro) bewegt. Dieser Einmalerlös beruhe auf einer vertraglichen Vereinbarung mit einer Gesellschafterin eines Start-Ups, die sich als erfolgreich herausgestellt hatbe. tick TS habe hierbei auf die Hälfte des Anspruchs aus diesem Vertrag verzichtet und im Gegenzug den genannten Einmalerlös als Ausgleich erhalten.Parallel zur dynamischen Umsatzentwicklung und dem erwirtschafteten Einmalerlös, habe die Spezialsoftwaregesellschaft ebenfalls auf allen Ergebnisebenen deutliche Zuwächse verzeichnen können. So sei das EBIT in den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 100,0% auf 2,41 Mio. Euro (1. HJ 2019/20: 1,15 Mio. Euro) gesteigert worden. Unter Berücksichtigung von Abschreibungs-, Finanzierungs- und Steuereffekten habe sich auf Netto-Ebene ein Jahresüberschuss in Höhe von 1,65 Mio. Euro (1. HJ 2019/20: 0,78 Mio. Euro) ergeben, was einem signifikanten Anstieg um rund 111,0% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gleichkomme.Für den weiteren Verlauf des aktuellen Geschäftsjahres 2020/21 sei das Management des Unternehmens weiterhin positiv gestimmt. In Anbetracht des nochmals erzielten Einmalerlöses, habe der Vorstand der Gesellschaft am 13.07.2021 die bisherige Unternehmensprognose erneut angehoben. Basierend auf einem stabilen regulatorischen Umfeld, einer weiterhin hohen Handelsaktivität und den erzielten Einmalerlösen erwarte das Management nun einen Jahresüberschuss in einer Bandbreite von 4,90 Mio. Euro bis 5,30 Mio. Euro (bisher: 2,10 Mio. Euro bis 2,50 Mio. Euro, gemäß Ad-hoc-Mitteilung vom 29.01.2021).Vor dem Hintergrund der bisherigen sehr überzeugenden Unternehmensentwicklung und Guidance-Erhöhung, würden die Analysten ihre bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 und bedingt durch die dadurch höhere Ausgangsbasis für die nachfolgenden Geschäftsperioden auch für die Folgejahre 2021/22 sowie 2022/23 anheben. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten sie aufgrund ihrer angehobenen Schätzungen für die Geschäftsjahre 2020/21, 2021/22 und 2022/23 und dem damit verbundenen höheren Bewertungsausgangsniveau für die Folgejahre, ihr bisheriges Kursziel von 45,50 Euro je Aktie auf 51,70 Euro je Aktie deutlich angehoben.