Unternehmensnachrichten:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) habe die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigt und eine mittelfristige Prognose abgegeben. Das Industrieunternehmen erwarte mittelfristig einen Anstieg der bereinigten EBIT-Marge auf 4 bis 6%. Das Unternehmen erwarte eine bereinigte EBIT-Marge von mindestens 10% im Bereich Industrial Components, von 2 bis 3% im Bereich Materials Services und von 7 bis 8% im Bereich Automotive Technology.



Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) werde heute zusammen mit anderen Unternehmen, die Komponenten für Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) liefern würden, niedriger gehandelt. Grund dafür sei ein Bericht von Bloomberg, wonach Apple seine Zulieferer gewarnt habe, dass die Nachfrage nach iPhone 13-Smartphones nachlasse.



Einschätzungen von Analysten:



- Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) werde von Barclays auf "underweight" zurückgestuft. Das Kursziel laute 95 Euro.

- Die Deutsche Bank stufe Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) auf "kaufen" hoch. Das Kursziel laute 60 Euro.

- HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) werde von der LBBW mit "kaufen" bewertet. Das Kursziel laute 101 Euro. (02.12.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren heute schwächer, haben sich aber von den Tagestiefs erholtDie Stimmung habe sich gestern am späten Nachmittag verschlechtert, nachdem der erste Omicron-Fall in den Vereinigten Staaten gemeldet worden sei. Die westeuropäischen Blue-Chip-Indices würden rund 1% niedriger notieren. Die russischen Aktien würden sich besser entwickeln, wobei der RTS (ISIN: RU000A0JPEB3 WKN: A0YLBP) nur geringfügig unter dem gestrigen Schlusskurs notiere.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei gestern Abend gefallen, als die weltweiten Aktienmärkte durch die Meldung über den ersten Omicron-Fall in den Vereinigten Staaten in Mitleidenschaft gezogen worden seien. Der deutsche Leitindex habe sich über Nacht zu erholen begonnen, aber die Erholung sei am 61,8%-Retracement des Ende September gestarteten Aufwärtsimpulses (15.370 Punkte) gestoppt worden. Der Bereich um 15.370 Punkte erweise sich als wichtiges kurzfristiges Swing-Level. Die kurzfristige Unterstützung, die es zu beachten gelte, liege zwischen dem 78,6%-Retracement und der unteren Grenze der Overbalance-Struktur bei 15.070 Punkten.