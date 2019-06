Wien (www.aktiencheck.de) - Mit einem Aufschlag von 6,9% lagen die Aktien von thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) gestern unangefochten an der DAX-Spitze, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In den USA hätten nach den überraschend guten Quartalszahlen von Micron Technology (ISIN US5951121038/ WKN 869020) (+13,3%) die Aktien der Halbleiterhersteller im Fokus gestanden. Die Anteile von Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) hätten an der Spitze des Dow Jones um 2,9% zugelegt, während es für die Titel des Grafikkartenspezialisten NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) um 5,1% nach oben gegangen sei. Die Aktien des Paketdienstleisters FedEx (ISIN US31428X1063/ WKN 912029) hätten sich nach Zahlenvorlage mit einem Plus von 2,5% ebenfalls fester gezeigt.Heute würden unter anderem H&M (ISIN SE0000106270/ WKN 872318), Nike (ISIN US6541061031/ WKN 866993) und Walgreens Boots (ISIN US9314271084/ WKN A12HJF) ihr Zahlenwerk zum abgelaufenen Quartal vorstellen. (27.06.2019/ac/a/m)