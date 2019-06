Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (14.06.2019/ac/a/d)



Nach den Kursgewinnen infolge der Hoffnung auf eine Bodenbildung der Stahlpreise hänge die thyssenkrupp-Aktie im Bereich der 12 Euro nun wieder fest. Jetzt kämen schlechte Nachrichten aus China bezüglich der Lage in der zyklischen Stahlsparte. Einerseits habe das Reich der Mitte die Zölle auf bestimmte Stahlröhren aus der EU und den USA gesteigert, teilweise um das Zehnfache. Andererseits möchte China die neue Nummer 1 auf dem Weltmarkt schmieden. Mit dem Zusammenschluss von Baowu und Magang solle der Angriff auf den bisherigen Marktführer ArcelorMittal erfolgen. China habe zuletzt schon die Konsolidierung des eigenen Stahlsektors in Aussicht gestellt. Das Problem für thyssenkrupp und Co sei folgender: Sollten die Konzerne größer werden, erhöhe sich auch ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit.Obwohl das Stahlthema bei thyssenkrupp noch weiter wichtig werde, sollten Investoren die thyssenkrupp-Aktie allerdings nicht zu skeptisch betrachten. Momentan sei die thyssenkrupp-Aktie nur noch mit 7,5 Mrd. Euro bewertet, was trotz aller Risiken günstig erscheine, insbesondere wenn man bedenke, dass alleine die Aufzugsparte etwa das Doppelte wert sein dürfte.Mutige Anleger können bei der thyssenkrupp-Aktie auf eine Erholung nach dem Kurssturz setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.06.2019)