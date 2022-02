Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (23.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Im turbulenten Marktumfeld sei auch die thyssenkrupp-Aktie zuletzt wieder zurückgefallen. Dabei brumme die Konjunktur nach wie vor und die Zahlen hätten gezeigt, dass der Konzern auf dem richtigen Weg sei. Im wichtigen Stahlgeschäft würden zudem weiter die Weichen für die Zukunft gestellt. Das werde auch in der Politik gewürdigt.So habe Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Deutschland klimaneutral hergestellten Stahl als "Geschäftsmodell der Zukunft" bezeichnet. Bei einem Besuch des thyssenkrupp-Stahlwerks am Dienstag in Duisburg habe der Minister der Stahlindustrie eine Begleitung des Umstellungsprozesses durch die Bundesregierung zugesichert. Als Beispiele habe er die Förderung von Investitionskosten und die Einführung von so genannten Klimaschutzverträgen genannt, die grünen Stahl wettbewerbsfähig machen sollten. "Ich bin überzeugt, dass die Stahlbranche zum Aushängeschild der klimaneutralen Wirtschaft werden kann", habe Habeck laut einer Mitteilung gesagt. Er habe das Werk im Rahmen seines zweitägigen Antrittsbesuchs in Nordrhein-Westfalen besucht.Habeck habe sich unter anderem über die Pläne von Deutschlands größtem Stahlerzeuger für den Bau eines wasserstoffbasierten Hochofens informiert. In der so genannten Direktreduktionsanlage solle Wasserstoff anstelle von Kohle und Koks für die Eisenerzeugung zum Einsatz kommen. thyssenkrupp rechne mit 1,2 Milliarden Euro Gesamtkosten für den Aufbau der ersten Anlage. Das Unternehmen habe wiederholt deutlich gemacht, dass es dabei auf eine staatliche Förderung setze. Die Anlage solle 2025 in Betrieb gehen. "Die Umstellung auf die klimaneutrale Stahlproduktion ist der größte Umbau unseres Werks und der vielleicht wichtigste Schritt unserer Geschichte", habe thyssenkrupp-Stahlchef Bernhard Osburg gesagt.Für Anleger gelte: Auch wenn es bei thyssenkrupp aufwärts gehe, leide der Zykliker derzeit unter den Turbulenzen am Markt. Ein Neueinstieg bietet sich erst an, wenn sich die Lage beruhigt hat, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link