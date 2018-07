Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

23,00 EUR -1,58% (30.07.2018, 15:15)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

22,98 EUR -1,25% (30.07.2018, 15:32)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (30.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Am Montag gehöre der Stahltitel zu den schwächsten Werten im DAX. Nach wie vor gehe die Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden und einem neuen Aufsichtsratschef weiter. Die Stimmen gegen eine Zerschlagung des Industriekonzerns würden sich jedoch mehren. Auch Stiftungschefin Ursula Gather habe inzwischen klar Stellung bezogen.Gather sei die Vorsitzende der Krupp-Stiftung, die mit einem Anteil von 21 Prozent der wichtigste Großaktionär bei dem DAX-Konzern sei. Sie sei zuletzt in die Kritik geraten, da bei den Rücktritten von CEO Heinrich Hiesinger und Aufsichtsratsboss Ulrich Lehner Klagen über mangelnden Rückhalt durch die Großaktionäre laut geworden seien. Nun habe Gather im Spiegel aber Klartext gesprochen: "Eine Zerschlagung des Unternehmens wird es mit mir nicht geben." Die "Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft" hätten Vorrang.Unabhängig von der künftigen Strategie werde der Stahlkonzern in der kommenden Woche, am 9. August, Zahlen zum dritten Quartal vorlegen.Wer bei der thyssenkrupp-Aktie investiert sei, sollte dabei bleiben. Neueinsteiger können die nächsten Schritte abwarten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: