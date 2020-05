Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

4,513 EUR -7,01% (12.05.2020, 09:03)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

4,559 EUR -7,81% (12.05.2020, 09:18)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (12.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der in der Krise steckende Stahl- und Industriekonzern thyssenkrupp sei im zweiten Quartal des bis Ende September laufenden Geschäftsjahr 2019/20 noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Die negativen Folgen der Corona-Pandemie hätten vor allem das Automobil- sowie das Stahlgeschäft belastet. Dazu hätten sich Kosten für die Neuausrichtung bemerkbar gemacht. Besserung sei dabei nicht in Sicht."Die Corona-Pandemie stellt uns vor gewaltige Herausforderungen", habe Konzernchefin Martina Merz am Dienstag in Essen die Zahlen gesagt. Noch sei das ganze Ausmaß der Krise für die Geschäfte von ThyssenKrupp nicht vollständig absehbar. "Aber bereits jetzt wird deutlich, dass die wirtschaftlichen Beeinträchtigungen sehr tiefe Spuren hinterlassen werden."Der finanzielle Spielraum, den sich thyssenkrupp durch den milliardenschweren Verkauf des Aufzugsgeschäfts an ein Konsortium um die Finanzinvestoren Advent und Cinven erhofft habe und auch dringend benötige, werde Merz zufolge wegen der Corona-Pandemie "deutlich" eingeschränkt.Der Verkauf solle bis Ende des Geschäftsjahres 2019/20 (per Ende September) abgeschlossen werden, dabei habe thyssenkrupp inzwischen acht kartellrechtliche Freigaben ohne Auflagen erhalten. Um die Zeit bis zum Abschluss zu überbrücken, habe sich das finanzschwache Unternehmen einen Kredit der staatlichen Förderbank KfW sowie weiteren Banken gesichert.Die Neuausrichtung hin zu einem vom Stahlgeschäft dominierten Konzern treibe thyssenkrupp weiter voran. "Wir haben einen klaren Plan für die Zukunft erarbeitet und werden die Eckpfeiler dem Aufsichtsrat in der kommenden Woche vorstellen", habe Merz angekündigt. Die eingeleiteten Restrukturierungen seien auf einem guten Weg. "Corona bremst zwar die Entwicklung, aber wir drücken weiter auf‘s Tempo."Der Umsatz sei in den drei Monaten per Ende März im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent auf 10,1 Mrd. Euro gesunken. Der Auftragseingang sei um acht Prozent auf 9,5 Prozent gefallen. Beim bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) habe thyssenkrupp einen Verlust von 80 Mio. Euro hinnehmen müssen, nach einem Gewinn von 240 Mio. Euro im Vorjahr.Für das zweite Halbjahr sei keine Besserung in Sicht - im Gegenteil. Der Umsatz im fortgeführten Geschäft dürfte deutlich zurückgehen. Das bereinigte EBIT werde ohne das Aufzuggeschäft "stark negativ erwartet". Im dritten Quartal sei ein Verlust im hohen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich "wahrscheinlich" und "bis zu gut einer Milliarde Euro nicht auszuschließen".Die Milliarden aus dem Verkauf der Aufzugssparte würden drohen, durch die Corona-Krise schnell aufgezehrt zu werden. Wichtig sei nun, dass die Neuausrichtung schnell voran gehe.Anleger verharren vorerst weiter an der Seitenlinie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die Aktie arbeite nach dem Ausverkauf der vergangenen Monate derzeit an einer Bodenbildung. (Analyse vom 12.05.2020)