Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,36 EUR -3,48% (31.05.2019, 17:17)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,365 EUR -3,65% (31.05.2019, 17:29)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (31.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Jan Heusinger vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jan Heusinger von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der DAX-Titel gebe heute erneut deutlich nach und kratze am Mehrjahrestief bei 11,23 Euro. Die negativen News beim Stahl- und Technologiekonzern würden nicht abreißen. Während es nach Bekanntgabe der Abspaltung der Aufzugsparte noch nach einer Trendumkehr ausgesehen habe, trübe sich das Chartbild zusehends ein.CEO Guido Kerkhoff wolle den Fokus bei dem Konzern wieder auf die Stahlsparte legen. Hierzu solle die profitable Aufzugssparte abgespalten und an die Börse gebracht werden. Dass diese Strategie mit hohen Risiken verbunden sei, würden die jüngsten Entwicklungen im Stahlsektor zeigen: Überkapazitäten, niedrige Verkaufspreise und gleichzeitig steigende Rohstoffkosten hätten den weltgrößten Stahlhersteller ArcelorMittal diese Woche zu einer Produktionskürzung gezwungen. Die Nachricht habe die Aktien des gesamten Sektors unter Druck gesetzt.Die Konzentration auf genau dieses Bereichs sei wenig nachvollziehbar. Noch im vergangenen Sommer habe das Management mit der gescheiterten Tata-Fusion eigentlich genau das Gegenteil erreichen wollen: Weg vom Stahl, hin zum Technologiebusiness. Ein Teil-IPO der Aufzugsparte dürfte zwar ordentlich Geld in die Kassen spülen und so die Überbrückung der aktuellen Lage am Stahlmarkt ermöglichen.Mutige Anleger sollten ein Kauflimit bei 11,20 Euro setzen, so Jan Heusinger von "Der Aktionär". Die Abspaltung der Aufzugsparte dürfte für eine Neubewertung des gesamten Konglomerats führen. (Analyse vom 31.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: