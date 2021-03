Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

10,935 EUR -1,44% (15.03.2021, 17:25)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (18.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Eine negative Studie von Morgan Stanley habe das Papier des Essener Konzerns am Donnerstag im frühen Handel unter Druck gebracht. Die thyssenkrupp-Aktie habe jedoch die Verluste schnell wieder wettgemacht und damit ein starkes Zeichen gesetzt. Derweil wolle eine Tochter des deutschen Traditionskonzerns in China expandieren.Der Stoßdämpferhersteller Bilstein, der zu thyssenkrupp gehöre, wolle seine Produktionskapazitäten für elektronisch verstellbare Dämpfersysteme in China ausbauen, nachdem es mehrere Aufträge von chinesischen Elektroauto-Herstellern gegeben habe. Die neue Produktion solle an einem bestehenden Standort der Autosparte von thyssenkrupp in Changzhou aufgebaut werden.Die Risiken bei thyssenkrupp seien in der Tat nicht zu vernachlässigen. Die Erholung der Stahlbranche und Erfolge beim Umbau könnten aber dennoch für weiter steigende Kurse sorgen. Spekulative Anleger sollten die Gewinne der vergangenen Wochen laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2021)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:10,94 EUR +0,14% (15.03.2021, 17:12)