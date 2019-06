Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,25 EUR +0,82% (20.06.2019, 15:50)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,265 EUR +0,70% (20.06.2019, 16:02)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (20.06.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) und senkt das Kursziel von 19 auf 12,50 Euro.Der Essener Konzern habe die zweite strategische Kehrtwende binnen eines Jahres vollzogen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zudem habe der Vorstandschef Guido Kerkhoff nun schon zum dritten Mal seit seinem Amtsantritt die Prognose anpassen müssen. Nach dem Nichtzustandekommen des geplanten Stahl-Joint-Ventures und der angekündigten Aufspaltung sehe sich der Konzern erneut vor einer strategisch grundlegenden Neuausrichtung. Der neue Plan sei mittlerweile einstimmig vom Aufsichtsrat gebilligt worden. Dabei sei zur Stärkung der Kapitalbasis der Börsengang des Aufzugsgeschäfts geplant, um die Weiterentwicklung der einzelnen Unternehmen im Konzern vorantreiben zu können.Nach dem die Grundlage der bisherigen Prognostik (Konsequente Umsetzung der eingeleiteten Maßnahmen Stahlfusion und Konzernaufteilung) nun keinen Bestand mehr hat, empfiehlt Holger Fechner, Analyst der NORD LB, die weitere Entwicklung zu beobachten und stuft die thyssenkrupp-Aktie von "kaufen" auf "halten" herab sowie reduziert das Kursziel von 19 auf 12,50 Euro. (Analyse vom 20.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: