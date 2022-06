Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

8,936 EUR -2,30% (08.06.2022, 20:54)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

8,992 EUR -1,30% (08.06.2022, 17:35)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit über 100.000 Mitarbeitenden. In 56 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe; Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 78 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 18.100 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (08.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Seit längerem habe es bei thyssenkrupp keine Neuigkeiten zum geplanten Börsengang der Wasserstoff-Tochter Nucera gegeben. Doch der Mischkonzern wolle an seinen Plänen festhalten, wie Aussagen am Mittwoch verdeutlichen würden. Die Aktie reagiere zwar zunächst kaum darauf, weitere Details zum IPO könnten aber durchaus neue Impulse verleihen."Wir untersuchen einen Börsengang als präferierte Option für die Entwicklung unseres Unternehmens. Die Absichtserklärung besteht weiterhin", habe der Chef von Thyssenkrupp Nucera, Denis Krude, am Mittwoch auf dem "Handelsblatt Wasserstoff-Gipfel 2022" gesagt. Er habe zwar keinen Zeitrahmen genannt, der Konzern selbst habe aber bestätigt, dass eine Entscheidung noch im ersten Halbjahr fallen könnte.Nucera entwickele große Industrieanlagen zur Herstellung von Wasserstoff, denen bei den weltweiten Plänen zum Energiewandel eine wichtige Rolle zukomme. Bis 2025/26 rechne das Unternehmen mit einem Umsatz von 900 Millionen bis einer Milliarde Euro. Die Bewertung könnte im Bereich von drei bis vier Milliarden Euro liegen - die 66-Prozent-Beteiligung von thyssenkrupp käme dann auf einen Wert von 2,0 bis 2,6 Milliarden Euro. Allerdings wolle die Mutter die Mehrheit behalten und nur einen geringen Anteil zu Geld machen.Eine hohe Bewertung von Nucera könnte verborgene Werte bei thyssenkrupp heben. Grundsätzlich sei der Konzern auch auf dem richtigen Weg. Allerdings könnte eine drohende Rezession den konjunkturabhängigen Bereichen wie dem Stahl zusetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: