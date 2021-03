Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (22.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Umbau bei thyssenkrupp laufe weiter auf Hochtouren. Zum neuen Hoffnungsträger solle das Geschäft rund um den potenziellen Megamarkt Wasserstoff aufgebaut werden. Dazu werde dieser künftig aus dem Chemieanlagenbau herausgelöst. Der italienische Partner ziehe beim Ausbau der Kapazitäten voll mit.Uhde Chlorine Engineers gehöre bislang zum Chemieanlagenbau. Andere Bereiche der Sparte wie etwa der Düngemittel-Anlagenbau würden allerdings deutlich niedrigere Wachstumsraten aufweisen. Oliver Tietze, Finanzchef der Sparte "Multi Tracks" und zuständig für die Wasserstoff-Strategie des Anlagenbaus, habe deshalb im "Handelsblatt" gesagt, dass diese herausgelöst und verselbständigt werden solle. So könne man "besser auf die speziellen Anforderungen dieses Geschäfts" eingehen.Denn die Pläne seien ambitioniert. "Derzeitige Schätzungen gehen davon aus, dass das weltweite Marktvolumen für Wasserstoff-Elektrolyse in den kommenden zehn Jahren auf bis zu 40 Milliarden Euro wachsen wird", so Tietze. Uhde Chlorine Engineers sei bereits heute Marktführer bei Chloralkali-Elektrolyse-Anlagen und wolle diese Position auch bei der Wasser-Elektrolyse erreichen.Wichtig: Der italienische Partner De Nora, der ein Drittel an Uhde Chlorine Engineers halte, unterstütze die ambitionierten Pläne. Die Italiener würden selbst spezielle, für die Elektrolyse benötigte Elektroden produzieren und die eigene Produktion ausbauen wollen. So solle es auch Chlorine Engineers möglich sein, die Kapazitäten von derzeit jährlich Anlagen mit insgesamt einem Gigawatt auf fünf Gigawatt zu erhöhen.Auch wenn viele Baustellen bleiben, können spekulative Anleger deshalb weiter auf steigende Kurse setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link