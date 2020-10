Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (01.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der tiefgreifende Umbau von thyssenkrupp schreite weiter voran. Praktisch alle Sparten des Konzerns sollten sich neu aufstellen, noch immer sei unklar, wie das Gesicht der künftigen thyssenkrupp letztlich ausschaue. Personell stelle der Konzern derweil weiter die Weichen. Eine neue Finanzexpertin ziehe in den Aufsichtsrat ein.Verena Volpert ersetze im Aufsichtsrat ab sofort Ingrid Hengster, die aus beruflichen Gründen aus dem Kontrollgremium ausgeschieden sei. Die 60-jährige Volpert sei von 2006 bis Juni 2020 Bereichsleiterin Finanzen bei E.ON und zuvor in verschiedenen Führungspositionen im Finanzbereich bei Bertelsmann tätig gewesen."Mit Verena Volpert haben wir eine ausgewiesene und anerkannte Finanzexpertin für den Aufsichtsrat von thyssenkrupp gewinnen können", habe Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm gesagt. "Ihre Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Unternehmensfinanzierung sind eine außerordentlich gut passende Ergänzung für unser Gremium."Anleger sollten weiter abwarten und zu attraktiveren Werten greifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: