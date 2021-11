Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



10,28 EUR -0,44% (17.11.2021, 15:24)



10,305 EUR -0,39% (17.11.2021, 15:08)



DE0007500001



750000



TKA



TYEKF



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (17.11.2021/ac/a/d)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Mit einem zweistelligen Kurssprung habe die Aktie von thyssenkrupp am Dienstag für Aufsehen gesorgt. Der mögliche Börsengang des Geschäfts mit Wasserstoff-Elektrolyseuren habe neue Euphorie geweckt. Doch bereits morgen würden die Nerven der Bullen erneut strapaziert. thyssenkrupp präsentiere seine Quartalszahlen.In der jüngeren Vergangenheit sei die Aktie des MDAX-Konzerns nach den Zahlen regelmäßig unter Druck geraten. Trotz des Umbaus habe der massive Barmittelabfluss bislang nicht gestoppt werden können. Auch bei der Präsentation morgen werde der Fokus auf dieser Kennzahl liegen. Könne thyssenkrupp das Geldverbrennen endlich stoppen, sei auch an der Börse ein Ende der Durststrecke möglich.In die Karten spiele Thyssenkrupp zumindest die Entwicklung am Stahlmarkt. Pure Player wie Salzgitter oder Klöckner & Co hätten in den vergangenen Monaten mehrfach die Prognosen angehoben und von der starken Preisentwicklung profitiert. Die Trendwende in dem zyklischen Geschäft gebe auch thyssenkrupp zumindest etwas mehr Zeit beim Umbau und beim Aufräumen der noch immer angeschlagenen Bilanz.Wer nicht investiert ist, hält im Vorfeld noch die Füße still, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link