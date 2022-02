Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (04.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Am heutigen Freitag finde beim Industriekonzern thyssenkrupp die Hauptversammlung statt. Während die Aktie im schwachen Marktumfeld wieder unter die 9-Euro-Marke gefallen sei, bleibe Konzernchefin Martina Merz zuversichtlich. Sie stelle ein gewinnträchtiges Wachstum in Aussicht.thyssenkrupp befinde sich zwar weiter im Umbau. "Aber unser Ziel, wieder ganz oben mitzuspielen, das rückt in greifbare Nähe", habe Merz am Freitag gesagt. Gleichzeitig habe sie eingeräumt: "Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen und hinmüssen. Aber wir kommen aus der Kurve." Wegen der Pandemie habe die Aktionärsversammlung bereits zum zweiten Mal online stattgefunden. Nach Unternehmensangaben hätten rund 3.000 Menschen die Veranstaltung vor Bildschirmen verfolgt.Merz habe die Ankündigung vom November bekräftigt, erst nach dem laufenden Geschäftsjahr 2021/22 wieder eine Dividende zahlen zu wollen. Das Unternehmen rechne weiter mit einem Jahresüberschuss von mindestens einer Milliarde Euro (Vorjahr: minus 25 Millionen Euro). Zuletzt habe thyssenkrupp nach dem Geschäftsjahr 2017/18 eine Dividende von 15 Cent je Aktie gezahlt.Ausführlich sei Merz auf die Zukunft der Stahlsparte eingegangen. Eine Verselbstständigung des Stahlgeschäfts werde weiter geprüft. "Wir sind unverändert überzeugt davon, dass eine eigenständige Aufstellung dem Stahl die bestmöglichen Zukunftsaussichten eröffnet." thyssenkrupp sei der größte deutsche Stahlproduzent.Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz habe sich anlässlich der Hauptversammlung zur Lage des Industrieriesen abwartend geäußert. "Über den Berg ist Thyssenkrupp sicher noch nicht, solange nicht die Zukunft der Stahlbranche geklärt ist", habe er der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Es gebe jedoch positive Aspekte. Als Beispiel habe er den in Aussicht gestellten Börsengang des Wasserstoff-Elektrolyse-Anlagenbauers Nucera genannt, einer Gemeinschaftsfirma mit dem italienischen Unternehmen De Nora.Ingo Speich von der Fondsgesellschaft Deka Investment habe sich über die aktuelle Situation skeptisch geäußert. Zwar sei die Strategie geschärft worden. Es fehle jedoch eine stringente Umsetzung. "Während die Wettbewerber vom gestiegenen Stahlpreis profitieren, ist die Stahlsparte von thyssenkrupp nur noch ein Schatten ihrer selbst", habe er laut Mitteilung gesagt. Beim Wasserstoff zeichne sich nur eine langwierige Lösung ab - und das, obwohl diese strategisch wichtige Energiequelle sowohl für die Umwelt als auch für thyssenkrupp eine nachhaltige Zukunft sei.Die thyssenkrupp-Aktie bleibe ein heißes Eisen. Einerseits kämpfe der Konzern noch immer mit zahlreichen Baustellen. Andererseits scheine der Turnaround langsam zu gelingen, zeige der Umbau erste Früchte und sei die Bewertung niedrig.Spekulativ orientierte Anleger können deshalb zugreifen, müssen aber mit einer anhaltend hohen Volatilität rechnen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur thyssenkrupp-Aktie. (Analyse vom 04.02.2022)