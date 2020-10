Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (27.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Offerte von Liberty Steel für die Stahlsparte von thyssenkrupp treffe weiter auf viel Widerstand. Bei der Entscheidung, ob ein Deal zustande komme, dürfte auch die Bundesregierung ein gewichtiges Wort mitsprechen. Gespräche zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und Liberty Steel stünden nun an."Wir haben Einladungen von Liberty zu Gesprächen bekommen, die werden wir auch annehmen", habe NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart zu Reuters gesagt. "Was uns beschäftigt, ist die Frage, wie es weitergeht beim Stahl. Da werden Gespräche geführt, auch mit möglichen Partnern, mit denen man zusammenkommen könnte oder fusionieren könnte." Durch das Angebot sei eine Perspektive möglich und die müsse ausgelotet werden.Pinkwart habe zudem einmal mehr die ablehnende Haltung des Landes gegenüber einem Staatseinstieg bestätigt. "Da sehen wir keine neue Situation", habe er angesprochen auf die Forderungen der Arbeitnehmervertreter gesagt, die sich mit dem Liberty-Angebot bisher gar nicht anfreunden könnten.Dieses Risiko sollten Anleger derzeit nicht eingehen - zumal eine erneute Verschärfung der Corona-Pandemie den Konzern ebenfalls schwer trifft, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: