Der Markt habe von thyssenkrupp offensichtlich zu viel verlangt. Gerade der Mittelabfluss lasse sich nicht so schnell stoppen, wie manche Anleger erwartet hätten. DER AKTIONÄR bleibt dabei: thyssenkrupp hat noch einen weiten Weg vor sich, Rückschläge müssen einkalkuliert werden. Doch die angehobene Prognose zeige, dass es langsam aufwärts gehe. Die thyssenkrupp-Aktie bleibt ausnahmslos für spekulative Anleger geeignet, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.05.2021)



Mit Material von dpa-AFX



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit ihren Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (11.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Industriekonzern thyssenkrupp habe nach einem besser als erwartet ausgefallenen Quartal seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr erneut erhöht. Dabei habe das Unternehmen von der Erholung der Stahl- und der Automobilindustrie sowie von guten Geschäften mit Industriekomponenten profitiert.Dazu mache sich die laufende Restrukturierung bezahlt. "Wir haben im zweiten Quartal Boden gut gemacht", habe die Vorstandsvorsitzende Martina Merz am Dienstag die Entwicklung kommentiert. "Ausruhen" dürfe sich der Konzern jedoch nicht. Es liege "noch viel Arbeit vor uns", so die Managerin. "Die Neuausrichtung von thyssenkrupp bleibt ein Weg der vielen kleinen Schritte."Der Börse habe das aber nicht gereicht, die Aktie notiere fast zehn Prozent im Minus. Zwar hätten Marktexperten die besseren Zahlen für das Quartal gelobt, mit einer Erhöhung der Prognose sei jedoch bereits gerechnet worden. Zudem sei der weiter hohe Mittelabfluss im Unternehmen bemängelt worden.thyssenkrupp spiele die Erholung der Wirtschaft in vielen Teilen der Welt in die Karten. Trotz der anhaltenden Unsicherheit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie habe sich der Konzern zuversichtlicher gezeigt. Für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende September) erwarte thyssenkrupp nun ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich von knapp 29 Milliarden Euro im Vorjahr. Damit dürfte der Konzern jedoch weiter unter Vorkrisenniveau bleiben, habe thyssenkrupp in Essen mitgeteilt. Bislang habe das Unternehmen ein Plus im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.Das bereinigte EBIT sehe das Management um Vorstandschefin Merz bei einem mittlerem dreistelligen Millionen-Euro-Betrag, was erheblich mehr sei als das zuvor avisierte "nahezu ausgeglichene" Ergebnis. Wegen der hohen Restrukturierungskosten gehe thyssenkrupp unter dem Strich weiter von einem Verlust aus, der jedoch mit einem mittleren dreistelligen Millionen-Betrag nicht mehr so hoch ausfallen solle wie ursprünglich geplant.Die Auftragslage habe sich robust gezeigt. So sei das Neugeschäft um 14 Prozent auf fast 8,7 Milliarden Euro gestiegen. Der Umsatz habe sich um vier Prozent auf knapp 8,6 Milliarden Euro erhöht. Das bereinigte EBIT habe sich erheblich verbessert und 220 Millionen Euro nach einem Verlust von 279 Millionen Euro im Vorjahr betragen. Hier hätten sich auch Einsparungen positiv bemerkbar gemacht. Hohe Restrukturierungskosten hätten jedoch unter dem Strich zu einem Verlust von 199 Millionen Euro geführt. Dieser sei aber spürbar niedriger ausgefallen als der Fehlbetrag von 691 Millionen Euro im Vorjahr. Die Vorjahreszahlen seien um die Ergebnisse der im vergangenen Sommer verkauften Aufzugsparte bereinigt.Im Quartal seien dabei Restrukturierungskosten von rund 260 Millionen Euro angefallen. Für das Geschäftsjahr sollten die Aufwendungen dafür weiterhin einen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag erreichen. Dabei stehe die Stahlsparte besonders im Blick.Neben hohen Investitionen in die Modernisierung sowie "klimafreundlichen" Stahl wolle thyssenkrupp unter anderem tausende Arbeitsplätze streichen. Nach der Absage des Verkaufs der Sparte wolle Merz das Geschäft "perspektivisch" verselbstständigen. Dies benötige jedoch Zeit, habe Finanzchef Klaus Keysberg erklärt. So werde eine Ausgliederung "definitiv nicht mehr" in diesem Jahr kommen.