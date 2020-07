Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,908 EUR +6,21% (13.07.2020, 11:23)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,888 EUR +6,13% (13.07.2020, 11:36)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (13.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld würden die kriselnden Stahlkonzerne am Montag zu den stärksten Werten an der Börse gehören. thyssenkrupp, Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200) oder Klöckner & Co könnten allesamt rund fünf Prozent oder mehr zulegen. Schwung würden optimistische Aussagen von JPMorgan zur Stahlproduktion in China verleihen. Am Wochenende seien zudem wieder Gerüchte um einen Zusammenschluss zwischen thyssenkrupp und Salzgitter hochgekocht. Doch Anleger sollten hier nicht verfrüht in Euphorie verfallen.Mehrere Medien hätten berichtet, dass Salzgitter nun doch zu Fusionsgesprächen mit thyssenkrupp bereit sei. Hintergrund seien Aussagen von Konzernchef Heinz Jörg Fuhrmann in der "Welt am Sonntag" gewesen: "Das ist nur dann eine Option, wenn ein Konzept gefunden würde, das geeignet ist, auch Salzgitter perspektivische Vorteile zu bieten. Das hat es bislang noch nicht gegeben. Ich möchte jedoch nicht ausschließen, dass es dies eines Tages geben kann."Zudem habe es bereits Gespräche mit thyssenkrupp-Chefin Martina Merz gegeben. "Dass wir miteinander sprechen, speziell Frau Merz und ich, ist ja geradezu selbstverständlich", so Fuhrmann. "Man spricht selbstverständlich nur über Sachen, über die man sich auch unterhalten darf. Das schließt geschäftliche Aspekte nicht völlig aus."Die Corona-Krise kommt für die Stahlkonzerne zur Unzeit, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Überkapazitäten, die Probleme der Autobranche und die Herausforderungen bei der Dekarbonisierung belasten die Branche. DER AKTIONÄR rate deshalb noch immer dazu, mit einem Neueinstieg abzuwarten. (Analyse vom 13.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: