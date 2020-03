Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (26.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Verrückte Tage und Wochen lägen hinter den Anlegern von thyssenkrupp. Im Rahmen der Coronavirus-Krise habe die Aktie in der Spitze rund zwei Drittel ihres Werts verloren. Zu Wochenbeginn sei das Papier des Essener Konzerns trotz Prognosestreichung regelrecht nach oben geschossen und habe sich um mehr als die Hälfte verteuert. Am Mittwoch habe das Plus von über 20% allerdings nicht verteidigt werden können, so dass sich die thyssenkrupp-Aktie nun bei rund 5 Euro eingependelt habe.Derweil würden die Folgen der Coronavirus-Pandemie auch im operativen Geschäft von thyssenkrupp immer stärker spürbar. Aufgrund der Produktionsstopps bei wichtigen Kunden müssten sich die Mitarbeiter der Stahlsparte in den kommenden Monaten auf massive Kurzarbeit einstellen. Spätestens ab Mai dürfte es demnach Kurzarbeit geben, auch wenn die genauen Vereinbarungen noch verhandelt werden müssten. Vor allem die Produktionsstopps in der Automobilindustrie würden thyssenkrupp schwer zu schaffen machen. Diese sei einer der wichtigsten Kunden der Stahlsparte.thyssenkrupp kämpfe um die eigene Zukunft. Die wichtigste Aufgabe sei es nun, dass das Management eine tragfähige Strategie entwickele, wie das angeschlagene Stahlgeschäft wieder auf Erfolgskurs gebracht werden könne. Die Coronavirus-Krise komme da zur Unzeit. Die thyssenkrupp-Aktie sei aktuell nur etwas für Zocker, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2020)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:5,04 EUR -3,45% (26.03.2020, 12:53)