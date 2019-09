Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (11.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Erholungsrally bei dem DAX-Titel setze sich fort. Mittlerweile notiere die thyssenkrupp-Aktie bereits wieder im Bereich der 13-Euro-Marke. Am heutigen Mittwoch treffe sich der Aufsichtsrat des Konzerns, um über die Zukunft der Aufzugsparte zu sprechen. Vorstandsmitglied Donatus Kaufmann habe sich derweil zur CO2-Bepreisung geäußert.Im Gespräch mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" habe Kaufmann vor einem nationalen Alleingang bei der Bepreisung von CO2 gewarnt. "Wenn Deutschland etwa eine CO2-Abgabe plant, muss sie in die internationalen Klimaschutz-Instrumente eingepasst werden, damit es für die heimischen Unternehmen nicht zu Doppelbelastungen kommt", habe der Manager mit Blick auf Pläne der Bundesregierung gesagt.Er sehe aber "signifikante Marktchancen für thyssenkrupp" durch die Entwicklung klimafreundlicher Technologien. So sollten mit "Carbon2Chem" Chemikalien aus Hüttengasen gewonnen werden oder in einem grünen Stahlwerk Kohle durch "grünen Wasserstoff" ersetzt werden. Um diese Technologien voranzutreiben, brauche es aber weiter staatliche Förderung.Wie die "Börsen-Zeitung" berichte, werde derweil auf der heutigen Aufsichtsratssitzung noch kein Beschluss zur Zukunft der Aufzugssparte gefasst. Es würden demnach lediglich Interessensbekundungen von Finanzinvestoren und Wettbewerbern erwartet. Konzernchef Guido Kerkhoff solle dem Kontrollgremium um Aufsichtsratschefin Martina Merz nur einen Überblick verschaffen. Thema dürften auch mögliche kartellrechtliche Probleme werden.Mutige Anleger setzen weiter auf eine Erholung, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 11.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link