Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

10,795 EUR -0,60% (19.11.2021, 11:59)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft.



Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (19.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF).Das Zahlenwerk für das vierte Quartal 2020/21 (30.09.) sei durchweg besser als von dem Analysten erwartet ausgefallen. thyssenkrupp habe die mehrmals angepassten Ziele für das Gesamtjahr 2020/21 erreicht. Der abermalige Dividendenausfall stelle für ihn keine Überraschung dar. Die Ziele für 2021/22 seien ergebnisseitig deutlich besser als von ihm erwartet ausgefallen. Die Cash-Generierung bleibe jedoch vorerst weiterhin ein Problem. Es seien in den letzten Monaten weitere Fortschritte beim Konzernumbau (mehrere Transaktionen im Bereich Multi Tracks vereinbart bzw. vollzogen) erzielt worden.Für den Stahlbereich (Steel Europe) sowie Marine Systems würden sich nun Tendenzen abzeichnen (Verselbständigung bzw. Konsolidierung). Das Geschäft mit dem Bau von Wasserstoff-Produktionsanlagen (Uhde Chlorine Engineers) solle im Frühjahr 2022 an die Börse (Minderheitsanteil) gebracht werden. Damit könne thyssenkrupp den Wert offenlegen sowie das Wachstum des Bereichs besser finanzieren. Entscheidend bleibe aber, ob es thyssenkrupp gelinge, eine tragfähige Lösung für das Stahlgeschäft zu finden. Der Analyst habe seine Prognosen für 2021/22e (u.a. EPS: 1,45 (alt: 0,77) Euro) erhöht (zudem erstmals EPS 2022/23e: 1,62 Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die thyssenkrupp-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 9,50 auf 11,40 Euro angehoben. (Analyse vom 19.11.2021)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:10,75 EUR -0,83% (19.11.2021, 11:44)