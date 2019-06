Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,685 EUR +8,47% (26.06.2019, 14:07)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,685 EUR +7,77% (26.06.2019, 14:23)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (26.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Nicola Hahn vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die thyssenkrupp-Aktie sei am heutigen Handelstag in die Höhe geschossen und notiere aktuell fast neun Prozent im Plus. Grund: Gerüchte um eine mögliche Übernahme der Aufzugsparte "Elevator Technology" durch den finnischen Hersteller Kone. Laut dem Bericht "Platow Brief" würden die Finnen ein Angebot für die Aufzugsparte von thyssenkrupp vorbereiten.Kone gehöre zu den größten Konkurrenten der Essener im Bereich der Aufzüge und Rolltreppen. Die Finnen hätten bereits Mitte Mai ihr Interesse an der Sparte bekundet. Sollte ein Angebot seitens Kone kommen, so bestünden jedoch berechtigte Zweifel daran, ob die Kartellwächter dem zustimmen würden. Denn bei einer Fusion würden die beiden den US-Hersteller Otis als Marktführer überholen. Zudem bleibe offen, wie Kone den Kauf finanzieren wolle. Möglich wäre ein Angebot aus Cash und Aktien, dann würde thyssenkrupp auch zukünftig noch von der Entwicklung profitieren.Erst im Mai habe man einen Börsengang von Elevator Technology in Erwägung gezogen, nachdem die geplante Megafusion mit Tata Steel gescheitert sei.Die Aufzugsparte bleibe der einzige Lichtblick des Stahlriesen. Analysten würden den Wert auf bis zu 16 Milliarden Euro schätzen. Das sei mehr als der gesamte Konzern aktuell an der Börse Wert sei.Investierte Anleger können auf eine anhaltende Gegenbewegung setzen und Gewinne vorerst laufen lassen, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link