Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (29.06.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Mit einem Zuwachs der Auftragseingänge von 14% (auf vergleichbarer Basis) auf über EUR 8,6 Mrd. habe sich in Q2 2020/21 ein dynamisches Bild gezeigt. Der Umsatz sei um 4% auf EUR 8,6 Mrd. gestiegen und das um Sonderbelastungen bereinigte EBIT habe von EUR -279 Mio. auf EUR 220 gedreht werden können und habe damit die Markterwartungen übertreffen können. Die Erholung wesentlicher Endmärkte und interne Verbesserungen hätten das gute Ergebnis ermöglicht. Der Periodenverlust von EUR -187 Mio. habe Restrukturierungskosten von ca. EUR 260 Mio. inkludiert. Als Schwachpunkt habe sich der freie Cashflow herausgestellt, der mit EUR -750 Mio. klar negativ gewesen sei.Vor dem Hintergrund der Halbjahresentwicklung habe das Management die Jahresprognose erneut angehoben. Das bereinigte EBIT solle im Geschäftsjahr 20/21 dank Verbesserungen in allen Segmenten einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag erreichen. Der Nettoverlust (inkl. Restrukturierungskosten) solle sich auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag belaufen. Aufgrund des durch höheres Wachstum und steigende Rohstoffpreise bedingten Aufbaus von Umlaufvermögen werde der freie Cashflow weiterhin bei rund EUR -1 Mrd. erwartet.Seit Anfang Oktober hätten sich die europäischen Stahlpreise in etwa verdoppelt und trotz ebenfalls deutlich höherer Rohmaterialkosten (z.B. für Eisenerz) für eine Ausweitung der Preis/Kosten-Schere gesorgt. Neben niedrigen Lagerständen hätten die Erholung von Schlüsselsektoren wie Automobil oder Bau dazu beigetragen. Zudem seien aufgrund der global hohen Stahlpreise aktuell die Exportvolumina nach Europa vergleichsweise moderat. Aktuelle Indikatoren würden suggerieren, dass die Stahlnachfrage auch im weiteren Jahresverlauf hoch bleiben sollte.Durch die Verknappung in der Halbleiter- und Chipindustrie kommte es derzeit in der europäischen Autoproduktion immer wieder zu temporären Produktionsanpassungen.Vor dem Hintergrund des in den letzten Monaten deutlich verbesserten Marktumfelds für die wesentlichen Geschäftsbereiche von thyssenkrupp und einer substantiell verbesserten Lage im europäischen Stahlmarkt seien die Jahresziele angehoben worden. Summa summarum würden die Analysten thyssenkrupp als eine komplexe Turnaround-Story erachten. Sie würden davon ausgehen, dass die Aktie neben makroökonomischen Aspekten weiterhin sehr stark von Wertrealisierungen im Rahmen der avisierten Verkäufe von nicht mehr zum Kerngeschäft gehörenden Unternehmensteilen ("Multi Tracks") getrieben sein werde.Zwar sei die Bilanzstruktur durch den Verkauf der Aufzugsparte deutlich gestärkt worden, das Cashflow-Profil bleibe jedoch ein Schwachpunkt. Restrukturierungsaufwendungen könnten auch zukünftig eine Belastung sein.Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen die "Halten"-Empfehlung für die thyssenkrupp-Aktie und erhöhen aufgrund gestiegener Konsensprognosen das Kursziel von EUR 6,30 auf EUR 9,50. (Analyse vom 29.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: