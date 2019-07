Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,795 EUR -3,32% (09.07.2019, 09:55)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (09.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Das Auf und Ab bei thyssenkrupp setze sich fort. Auch die neuen Gerüchte am Montag, dass der Essener Konzern für die Aufzugsparte zweigleisig plane, hätten nur kurz für neuen Schwung bei der Aktie gesorgt. Der DAX-Titel könne sich weiterhin nicht nachhaltig von der 12-Euro-Marke lösen. Auf die leidgeprüften Anleger könnte aber bald der nächste Rückschlag zukommen. Komme es nicht bald zu einer Erholung der Aktie, drohe thyssenkrupp noch in diesem Jahr aus dem DAX zu fliegen. Die Mitgliedschaft im deutschen Leitindex sei abhängig vom Börsenwert in Streubesitz und vom Börsenumsatz. Durch den Absturz der vergangenen Monate belege thyssenkrupp in der Rangliste nach Marktkapitalisierung mittlerweile nur noch Platz 41.Der DAX-Abstieg wäre der nächste Rückschlag für thyssenkrupp. Vor allem hätten die jüngsten Absteiger K+S, ProSiebenSat.1 und Commerzbank gezeigt, dass die Talfahrt im MDAX zunächst einmal häufig weitergehe. Allerdings sollten Anleger nicht in Panik verfallen. Aufgrund der günstigen Bewertung könne sich die thyssenkrupp-Aktie in den kommenden Wochen durchaus wieder erholen. Mutige könnten auf steigende Kurse und den damit verbundenen Verbleib im DAX setzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:11,85 EUR -2,83% (09.07.2019, 09:40)