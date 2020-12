Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (22.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die deutlichen Verluste von Montagmorgen habe die thyssenkrupp-Aktie bereits im Tagesverlauf wieder aufgeholt. Auch am Dienstag könne der MDAX-Titel nun zulegen. Der massive Umbau des Essener Konzerns schreite derweil weiter voran. Auf der Verkaufsliste stehe auch der Anlagenbau.Laut "Manager Magazin" solle der dänische Anlagenbauer FLSmidth daran interessiert sein, den wesentlichen Teil der Sparte, das Geschäft mit Zement- und Tagebauanlagen zu übernehmen. Zuletzt habe thyssenkrupp hier einen Umsatz von knapp 1 Mrd. Euro erzielt. Unter dem Dach von FLSmidth solle demnach ein europäischer Champion entstehen, der die chinesische Vorherrschaft in dem Markt angreifen könnte.Kartellrechtliche Probleme hätten einen Zusammenschluss in der Vergangenheit verhindert. Aufgrund der chinesischen Dominanz scheine eine Genehmigung nun aber möglich. Gerade im Anlagenbau werde Größe zudem immer wichtiger, um die massiven Investitionen stemmen zu können, die erforderlich seien, um die Klimaziele zu erreichen. Gerade die Zementherstellung sei besonders CO2-intensiv und sorge derzeit für rund 8% der weltweiten Emissionen.thyssenkrupp könnte den Anlagenbau an den Mann bringen. Viel würden bleiben dürfte für den Konzern bei einem Verkauf unter dem Strich zwar nicht hängen. Es sei aber wichtig, dass sich das Management künftig auf die Bereiche konzentrieren könne, mit denen man eine tragfähige Zukunftslösung anstrebe. Gerade die Wasserstoff-Fantasie habe zuletzt gezeigt, wie schnell es dann auch an der Börse wieder nach oben gehen könne. Die thyssenkrupp-Aktie bleibe angesichts der unklaren Gemengelage sehr spekulativ, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: