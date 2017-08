ISIN thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Über 156.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von rund 39 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für thyssenkrupp Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (14.08.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktie steigt wieder - Aktienanalysethyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) möchte sich bekanntlich seit längerer Zeit von seinem Stahlgeschäft trennen, den Konzern umbauen und sich auf Industriegüter und Dienstleistungen konzentrieren, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seit rund anderthalb Jahren verhandle der Konzern deswegen mit der indischen Tata Steel über eine Fusion des europäischen Stahlgeschäfts. Dafür habe eine wichtige Hürde genommen werden können. Die Inder hätten eine Vereinbarung zur Übertragung ihrer Pensionsverpflichtungen in einen Fonds unterzeichnet, so dass diese nicht mehr in das geplante Joint Venture eingehen würden. Tata habe im Mai bereits eine Grundsatzvereinbarung hierzu getroffen und angekündigt, 550 Millionen Britische Pfund in diesen Fonds zu zahlen. Nun sei diese Transaktion endgültig bestätigt worden.Charttechnisch lasse sich bei thyssenkrupp seit Mitte Mai ein aktuell zwischen 24,70 und 28,40 Euro verlaufender Aufwärtstrendkanal zeigen, in dem die Aktie Mitte Juli um 27 Euro ihre Hochs und dadurch den höchsten Stand seit August 2011 erreicht habe. Nachdem sie zuletzt die Unterseite festlegten, befinden sich die Notierungen seit August wieder in einer ansteigenden Tendenz, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 14.08.2017)Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:26,165 EUR +1,81% (14.08.2017, 11:30)Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:26,151 EUR +1,96% (14.08.2017, 11:42)