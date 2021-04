Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Nach der Verschnaufpause in den vergangenen Wochen nehme die Aktie von thyssenkrupp allmählich wieder Fahrt auf. Das Nach-Corona-Hoch bei 12,03 Euro sei nicht mehr weit entfernt. Von Unternehmensseite habe es zuletzt zwar wenig Neues gegeben, für Schwung würden dafür überwiegend positive Analystenkommentare sorgen.Besonders optimistisch habe sich Bastian Synagowitz von der Deutschen Bank mit einem Kursziel von 17,00 Euro geäußert. Auf dem aktuellen Niveau hätte die Aktie damit ein Potenzial von rund 50 Prozent. Weiter Kaufempfehlungen habe es in dieser Woche von Exane BNP, der Baader Bank und Jefferies gegeben. Diese würden den fairen Wert der thyssenkrupp-Papiere bei 12,30 Euro, 14,50 Euro respektive 16,00 Euro sehen.Angesichts der massiven Herausforderungen, die beim Umbau nach wie vor auf den MDAX-Konzern warten würden, überrasche es aber nicht, dass es auch skeptische Stimmen gebe. So rate Morgan Stanley weiterhin zum Verkauf der Aktie. Das Kursziel laute lediglich 9,00 Euro und liege damit mehr als 20 Prozent unter dem aktuellen Niveau.Der Weg für thyssenkrupp bleibe weit. Doch die Trendwende sei möglich. Gelinge diese, seien angesichts der nach wie vor niedrigen Bewertung höhere Kurse möglich."Der Aktionär" bleibt deshalb auf der Seite der Bullen. Spekulative Anleger lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 16.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link