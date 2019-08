Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (14.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Limmer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Chart von thyssenkrupp sei seit Wochen schwer angeschlagen. Dementsprechend schwach reagiere die Aktie auf den aktuell kraftlosen Gesamtmarkt. Am Mittwoch zähle der Wert zu den größten Verlierern im DAX.Mit dem Rutsch unter die wichtige 10-Euro-Marke notiere thyssenkrupp aktuell auf einem Mehrjahrestief. Damit dürfte sich der eingeschlagene Abwärtstrend nun noch weiter verschärfen. Die Nachrichten der vergangenen Wochen seien zum größten Teil negativ gewesen. Zwar hätten zwischenzeitlich Gerüchte über Umstrukturierungen und Verkäufe von Teilsparten des Konzernes für kurze Erholungen gesorgt, die Fakten hätten aber immer wieder bewirkt, dass der Kurs der Aktie schnell auf den Boden der Realität zurückgeholt worden sei. Neben enttäuschenden Quartalszahlen und Ausblick auf das Gesamtjahr, setze zudem die Konjunkturschwäche und der Handelskonflikt thyssenkrupp unter Druck.Nicht investierte Anleger sollten aktuell an der Seitenlinie verbleiben - Wer bereits dabei ist, beachtet in jedem Fall den Stoppkurs bei 8,90 Euro, so Stefan Limmer von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.08.2019)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:9,556 EUR -4,77% (14.08.2019, 15:31)