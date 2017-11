Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Über 156.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von rund 39 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für thyssenkrupp Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (27.11.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Nach wie vor stehe bei dem DAX-Konzern die geplante Stahlfusion mit dem indischen Konkurrenten Tata Steel im Mittelpunkt. Bislang hätten die Arbeitnehmer einen Zusammenschluss vehement abgelehnt. Doch jetzt komme Bewegung in die Gespräche.Bei einem Treffen der Arbeitsgruppe aus Vertretern des Unternehmens und der Arbeitnehmer sei beschlossen worden, die externe Expertise einzuholen. Es solle dabei um die wirtschaftliche Tragfähigkeit der geplanten Fusion und um die milliardenschweren Pensionslasten gehen. Zwei Forderungen der Arbeitnehmer seien somit erfüllt worden. thyssenkrupp habe zudem bestätigt, dass die Verhandlungen in einer sachlichen Atmosphäre geführt worden seien.Der DAX-Titel habe sich nach den Zahlen in der vergangenen Woche etwas erholt. Für einen nachhaltigen Anstieg wäre ein Durchbruch bei den Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern aber extrem wichtig. Gelinge die Abspaltung der Stahlsparte, sei mit deutlich höheren Aktienkursen zu rechnen.