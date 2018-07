Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

22,74 EUR +1,16% (18.07.2018, 15:58)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

22,75 EUR +0,66% (18.07.2018, 16:11)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (18.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Bei thyssenkrupp würden sich die Ereignisse überschlagen. Nach dem Rücktritt von Aufsichtsratschef Ulrich Lehner sei das Wertpapier am Dienstag regelrecht nach oben geschossen. Insbesondere die Spekulationen über eine Abspaltung der lukrativen Aufzugssparte würden antreiben. Jetzt mische sich jedoch auch die Bundesregierung ein.Durch den Rücktritt Lehners könnte der Weg für eine Abspaltung der Aufzugssparte frei sein. Schon in der Vergangenheit habe sich Ursula Gather, Aufsichtsratsmitglied und Chefin der Krupp-Stiftung, mit den Eigentümern des Wettbewerbers Kone getroffen, um über eine Fusion zu sprechen. Sie gelte auch jetzt - allein aus kartellrechtlichen Gründen - als wahrscheinlichste Option.Gegenwind könnte es vom Bund geben. "Die Bundesregierung setzt darauf, dass thyssenkrupp als integrierter Industriekonzern erhalten bleibt", habe eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums heute in Berlin gesagt. Die wesentlichen Akteure müssten im Gespräch bleiben und konstruktiv zusammenarbeiten. "Ziel muss eine zukunftsfähige Lösung sein."Investierte Anleger sollten bei der thyssenkrupp-Aktie dabei bleiben, benötigen aber Geduld, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: