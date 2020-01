Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (29.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Das Rennen um die Übernahme der Aufzugssparte von thyssenkrupp laufe weiter auf Hochtouren. Am Dienstag habe der finnische Wettbewerber Kone bestätigt, ein nicht-bindendes Angebot für thyssenkrupp Elevator abgegeben zu haben. 17 Milliarden Euro solle die Offerte schwer sein - und die bisherigen Angebote damit übersteigen.Laut "Bloomberg" habe Kone gemeinsam mit dem Partner CVC angestrebt, die Angebote der konkurrierenden Finanzinvestoren um eine Milliarde Euro zu überbieten. Als Wettbewerber könnten die Finnen hohe Synergien heben und könnten deshalb mehr Geld zahlen.thyssenkrupp solle beim Kone-Angebot die Wahl zwischen einer Bezahlung komplett in bar oder in bar und Aktien haben. Um die wettbewerbsrechtlichen Hürden zu umgehen, solle CVC das Europa-Geschäft von thyssenkrupp, in dem es starke Überschneidungen mit Kone gebe, übernehmen. Kone wolle auch die kompletten Risiken im Zusammenhang mit den Kartellbehörden übernehmen und eine milliardenschwere Vorauszahlung an thyssenkrupp leisten, die der MDAX-Konzern in jedem Fall behalten dürfe.Das Angebot von Kone sei lukrativ. Dennoch würden Fragen offen bleiben. Eine Vorauszahlung sei rechtlich umstritten. Außerdem drohe trotz der Zugeständnisse mit CVC eine aufwendige kartellrechtliche Prüfung - nicht nur in der EU. Das würde die Übernahme verzögern, sodass die klammen Kassen von thyssenkrupp vorerst leer bleiben würden. Ein weiterer Kritikpunkt: Die mächtigen Gewerkschaften würden wohl einen Finanzinvestor als Käufer bevorzugen, da bei einem strategischen Käufer wie Kone aufgrund der Synergien mehr Stellen gestrichen werden könnten.In einer ersten Reaktion habe die Aktie nach Eingang des Kone-Angebots rund fünf Prozent zugelegt. Nachhaltig dürfte dies aber noch nicht sein.Die thyssenkrupp-Aktie bleibt ausnahmslos spekulativen Anlegern vorbehalten, die auf einen erfolgreichen Turnaround des Traditionskonzerns setzen wollen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link