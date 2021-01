Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

8,31 EUR +2,29% (04.01.2021, 09:55)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

8,34 EUR +3,04% (04.01.2021, 10:10)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (04.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Ein schwieriges Jahr liege hinter thyssenkrupp. 2021 solle nun alles besser werden. Viel hänge dabei von der Stahlsparte ab. Erfahre die Konjunktur weltweit eine Belebung, würde gerade das zyklische Geschäft profitieren. Dennoch werde eine tragfähige und nachhaltige Lösung gesucht - ob es einen neuen Anlauf für die Deutsche Stahl AG gebe, erscheine aber zumindest fraglich.Immer wieder werde ein Zusammenschluss von thyssenkrupp Steel mit Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) diskutiert. Durch die Bildung eines nationalen Champions solle ein schlagkräftiger Konzern entstehen, der sich auf dem komplizierten Stahlmarkt, der von Überkapazitäten, Billigimporten und der drastischen Veränderung der Automobilwelt geprägt sei, behaupten könne. Das Management von thyssenkrupp scheine nicht abgeneigt, auch Arbeitnehmer und das Land Nordrhein-Westfalen würden die Lösung sinnvoll finden - doch auf der Salzgitter-Seite herrsche nach wie vor Ablehnung.Salzgitter -Chef Heinz-Jörg Fuhrmann habe sich im vergangenen Jahr mehrfach gegen eine Fusion ausgesprochen. Jetzt habe er dafür auch Rückendeckung von seinem Großaktionär, dem Land Niedersachsen, bekommen. "Wenn Nordrhein-Westfalen sich nicht an ThyssenKrupp beteiligen will, wird das seine Gründe haben", habe der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil der Deutschen Presse-Agentur gesagt. "Ich bin ziemlich sicher: Es wird ein Survival-of-the-fittest geben, nicht unbedingt ein Survival-of-the-biggest."Der Widerstand gegen eine Deutsche Stahl AG bleibe groß. Für thyssenkrupp gelte es deshalb, andere Optionen zu prüfen. Sollte sich die Wirtschaft deutlich aufhellen, wäre auch eine eigenständige Fortführung der Stahlaktivitäten denkbar. Die Risiken würden aber aufgrund des hohen Kapitalbedarfs und der schwachen Bilanz hoch bleiben. Die thyssenkrupp-Aktie ist nur für spekulative Anleger geeignet, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: