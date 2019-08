(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:



Börsenplätze technotrans-Aktie:



Xetra-Aktienkurs technotrans-Aktie:

19,56 EUR -0,71% (13.08.2019, 09:48)



Tradegate-Aktienkurs technotrans-Aktie:

19,86 EUR +0,81% (13.08.2019, 10:17)



ISIN technotrans-Aktie:

DE000A0XYGA7



WKN technotrans-Aktie:

A0XYGA



Ticker-Symbol technotrans-Aktie:

TTR1



Kurzprofil technotrans SE:



technotrans SE (ISIN: DE000A0XYGA7, WKN: A0XYGA, Ticker-Symbol: TTR1) ist ein international agierendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, das sich auf kundenspezifische Anwendungen im Bereich Flüssigkeiten-Technologie konzentriert.



Das Unternehmen setzt sich aus der technotrans SE selbst und 20 Tochtergesellschaften zusammen. Der Hauptsitz der technotrans SE liegt in Sassenberg (Westfalen). Weltweit ist technotrans an 20 Standorten tätig und beschäftigt insgesamt rund 1.450 Mitarbeiter (31. Dezember 2018).



Die unternehmerische Tätigkeit teilt sich auf in die eigentliche Produktion mit eigenen Werken, die auf einzelne Geschäftsfelder bzw. Baureihen spezialisiert sind, und in den (Direkt-)Vertrieb und Service, der sich dem Abverkauf und der Kundenbetreuung im Rahmen des Product-Lifecycle-Managements widmet.



Aufgrund einer langjähriger Erfahrung und großem Know-how bezeichnet sich technotrans als eines der weltweit führenden Unternehmen für Peripherielösungen in der Druckindustrie. Zusätzlich wurde in den vergangenen Jahren die Marktposition in Feldern wie der Laserkühlung, beispielsweise beim Laserschweißen, in der Stanz- und Umformtechnik, hier vor allem in Temperierung, Filtration und Beölung, und in der Scanner- und Medizintechnik ausgebaut. (13.08.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - technotrans-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, initiiert seine Coverage zur technotrans SE (ISIN: DE000A0XYGA7, WKN: A0XYGA, Ticker-Symbol: TTR1) mit einer "kaufen"-Empfehlung und einem Kursziel von 23,00 EUR, was derzeit einem Aufwärtspotenzial von 17,2% entspricht.Nach den H1-19 Zahlen und der bestätigten, reduzierten Guidance glaube Lutz, dass das aktuelle konjunkturelle Risiko aus der kunststoffverarbeitenden Industrie überbewertet werde, das Potenzial aus den Anwendungen des Wachstumsbereichs und den internen Prozessverbesserungen noch nicht vollständig berücksichtigt sei. Sein TP impliziere ein KGV von 19,7x für 2019e und 14,5x für 2020e.technotrans sei führender Nischenplayer für Kühl- und Flüssigkeits-Technologie mit Lösungen für verschiedenste Branchen. Das Unternehmen produziere als Qualitätsführer in enger Zusammenarbeit mit Kunden individuelle Lösungen. Zusätzlich könne technotrans mit seinen weltweiten Niederlassungen Serviceleistungen anbieten. Das Service-Geschäft wachse proportional zur installierten Basis der Geräte.technotrans sei Systempartner in der Druckindustrie (38% Umsatzanteil; Marktführer) und habe in den letzten Jahren durch Produktinnovationen und Zukäufe kontinuierlich neue, lukrative Nischen erschlossen und sich so diversifiziert. Hierzu würden Anwendungen für i/ die Kunststoffindustrie (29%), ii/ die Laser-, Stanz-, Umformungs- und Werkzeugmaschinen-Industrie (20%), und iii/ die sog. "Wachstumsmärkte" (10%) zählen. Letztere sehe Lutz mit überproportionalem Wachstum in den nächsten Jahren (CAGR 2018-21e von 32%).Mit dem H1-19 Bericht bestätige das Management die im Mai reduzierte Guidance mit einem Umsatz von 218-226 Mio. EUR (vorher 224-232 Mio. EUR) bei 12-16 Mio. EUR EBIT (vorher 17,5-19,0 Mio. EUR). Hierfür spreche der gute Auftragsbestand (nicht veröffentlicht) und die sich abzeichnende, positive Entwicklung in allen Bereichen.Lutz gehe davon aus, dass technotrans im Jahr 2019e einen Gesamtumsatz von 221,4 Mio. Euro mit einem EBIT von 12,0 Mio. Euro erzielen werde. Für die Folgejahre sehe der Analyst ein nachhaltiges Umsatzwachstum und erwarte für die EBIT-Marge nach einem Dip in 2019e (5,4% Marge) eine nachhaltige Verbesserung auf 8,0%.Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, stuft in einer Ersteinschätzung die technotrans-Aktie mit "kaufen" ein. (Analyse vom 12.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person