Tradegate-Aktienkurs secunet Security Networks-Aktie:

425,50 EUR +0,24% (15.03.2022, 12:45)



ISIN secunet Security Networks-Aktie:

DE0007276503



WKN secunet Security Networks-Aktie:

727650



Ticker-Symbol secunet Security Networks-Aktie:

YSN



Kurzprofil secunet Security Networks AG:



secunet (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige, digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt - wie z.B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben.



Über 700 Experten stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Es ist im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und erzielte 2021 einen Umsatz von 337,6 Mio. Euro (vorläufige Geschäftszahlen, Stand: 21. Januar 2022).



secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.



Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com. (15.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - secunet Security Networks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie der der secunet Security Networks AG (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) unter die Lupe.In Krisenzeiten würden nicht alle Aktien an Wert verlieren, es gebe auch Gewinner oder Profiteure. Zu denen würden zweifellos die Cyber-Security-Firmen gehören, die Firmen und Institutionen vor dem Angriff durch Hacker schützen würden. secunet Security Networks sei eines dieser Unternehmen, wie sich unweigerlich am Chart ablesen lasse. Die Aktie stehe vor dem nächsten Sprung.Der Kurs der secunet Security Networks-Aktie sei zwischen November und Februar um knapp 60% gefallen, doch mit Ausbruch des Krieges habe sich das Blatt gewendet. Das Papier des Essener Unternehmens sei vom Tief aus wieder um mehr als 60% gestiegen und habe zuletzt die wichtige 200-Tage-Linie zurückerobert. Werde der massive Widerstand bei 420 Euro überwunden, wäre der Weg bis 480/5 Euro frei.Warburg sehe noch deutliches Potenzial für den Titel. Das Kursziel sei zuletzt auf 650 Euro angehoben worden, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.03.2022) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze secunet Security Networks-Aktie:XETRA-Aktienkurs secunet Security Networks-Aktie:423,00 EUR -1,51% (15.03.2022, 12:29)