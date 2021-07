XETRA-Aktienkurs secunet Security Networks-Aktie:

459,50 EUR +1,77% (12.07.2021, 14:58)



Tradegate-Aktienkurs secunet Security Networks-Aktie:

459,00 EUR +0,33% (12.07.2021, 15:16)



ISIN secunet Security Networks-Aktie:

DE0007276503



WKN secunet Security Networks-Aktie:

727650



Ticker-Symbol secunet Security Networks-Aktie:

YSN



Kurzprofil secunet Security Networks AG:



secunet (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) ist einer der führenden deutschen Anbieter für anspruchsvolle IT-Sicherheit. Mehr als 600 Experten konzentrieren sich auf Themen wie Kryptographie, E-Government, Business Security und Automotive Security und entwickeln dafür innovative Produkte sowie hochsichere und vertrauenswürdige Lösungen. Zu den mehr als 500 nationalen und internationalen Kunden gehören viele DAX-Unternehmen sowie zahlreiche Behörden und Organisationen. Secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.



secunet wurde 1997 gegründet und erzielte 2019 einen Umsatz von 226,9 Millionen Euro. Die secunet Security Networks AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com. (12.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - secunet Security Networks-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der secunet Security Networks AG (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) unter die Lupe.Die Zahl der Cyberattacken auf Unternehmen und öffentliche Einrichtungen nehme deutlich zu. Der Branchenverband Bitkom berechne allein für deutsche Unternehmen jährliche Kosten von über 100 Mrd. Euro durch die Folgen von Hackerangriffen. IT-Sicherheitsspezialisten wie secunet Security Networks seien der logische Profiteur. Das Essener Unternehmen biete Software zum Schutz gegen derartige Angriffe an.Und die Nachfrage boome: secunet Security Networks habe im abgelaufenen Jahr zum siebten Mal in Folge Rekordergebnisse sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erzielt. Die Chancen stünden gut, dass die Gesellschaft im laufenden Jahr noch einen draufsetze.Die secunet Security Networks-Aktie sei ein echter Dauerbrenner. Für die letzten fünf Jahre stehe ein Plus von fast 1.500% zu Buche. Seit Jahresbeginn habe der Wert immerhin 84% zugelegt und notiere auf Allzeithoch. Die secunet Security Networks-Aktie werde mittlerweile mit einem KGV von 75 gehandelt. Die Luft werde nach der (jüngsten) Kursrally immer dünner. Anleger könnten daher durchaus einmal (Teil-)Gewinne realisieren. Der Stopp sollte auf 350 Euro nachgezogen werden, so Michael Schröder von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.07.2021)Börsenplätze secunet Security Networks-Aktie: