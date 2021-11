XETRA-Aktienkurs secunet Security Networks-Aktie:

574,00 EUR +1,59% (12.11.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs secunet Security Networks-Aktie:

478,00 EUR -15,70% (12.11.2021, 20:08)



ISIN secunet Security Networks-Aktie:

DE0007276503



WKN secunet Security Networks-Aktie:

727650



Ticker-Symbol secunet Security Networks-Aktie:

YSN



Kurzprofil secunet Security Networks AG:



secunet (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) ist einer der führenden deutschen Anbieter für anspruchsvolle IT-Sicherheit. Mehr als 600 Experten konzentrieren sich auf Themen wie Kryptographie, E-Government, Business Security und Automotive Security und entwickeln dafür innovative Produkte sowie hochsichere und vertrauenswürdige Lösungen. Zu den mehr als 500 nationalen und internationalen Kunden gehören viele DAX-Unternehmen sowie zahlreiche Behörden und Organisationen. Secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.



secunet wurde 1997 gegründet und erzielte 2019 einen Umsatz von 226,9 Millionen Euro. Die secunet Security Networks AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com. (12.11.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - secunet Security Networks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der secunet Security Networks AG (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) unter die Lupe.Die secunet Security Networks-Aktie sei ein echter Highflyer und habe in den vergangen Jahren eine rasante Kursrally hingelegt. Am Freitag breche der Kurs im nachbörslichen Handel bei Tradegate aber um rund 15 Prozent ein. Grund dafür sei eine vorsichtige Prognose für das Geschäftsjahr 2022. Das starke Wachstum des IT-Sicherheitsdienstleisters dürfte wegen einer nicht mehr ganz so schwungvollen Nachfrage nach mobilen Arbeitsplätzen 2022 eine Delle bekommen. Da der Rückenwind durch die Corona-Krise, in der viele Menschen von daheim aus gearbeitet hätten, nachlasse, dürfte sich das Produktgeschäft etwa mit Lizenzen, Wartung und Support 2022 auf dem hohen Niveau des laufenden Jahres stabilisieren, habe es weiter geheißen. Zudem stecke das Essener Unternehmen viel Geld in neue Technologien und neue Mitarbeiter.Durch die zurückhaltende Prognose würden sich die Gewinnmitnahmen bei der secunet Security Networks-Aktie beschleunigen. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, sollten jedoch sicherheitshalber den Stopp bei 425 Euro im Auge behalten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze secunet Security Networks-Aktie: