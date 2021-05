Börsenplätze q.beyond-Aktie:



Kurzprofil q.beyond AG:



Die q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) steht für erfolgreiche Digitalisierung. q.beyond unterstützt seine Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzt diese um und betreibt sie. Das starke Team von q.beyond aus 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt seine mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.



Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern. (28.05.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - q.beyond-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF).q.beyond habe gestern die Sondierung verschiedener Alternativen für das Housing-und Hosting-Geschäft verkündet. Neben einem Verkauf würden Partnerschaften sowie die Fortführung des Alleinbetriebs weitere strategische Optionen darstellen.Bereits zu Jahresbeginn seien die Colocation-Services rund um die Bereitstellung und Vermietung von Rechenzentrumkapazitäten in die100-prozentige Tochtergesellschaft IP Exchange GmbH ausgegründet worden, um die Handlungsoptionen für dieses Geschäftsfeld zu erweitern. Mit 51 Mitarbeitern und insgesamt drei Rechenzentren in Nürnberg und München (ca. 10.000 Quadratmeter) habe die Einheit in 2020 Umsätze von rund 20 Mio. Euro erzielt (2019: 17,9 Mio. Euro).Die attraktive EBITDA-Marge von rund 25% relativiere sich durch die hohe CAPEX-Intensität des Geschäftsmodells bei weiterem Wachstum. Da die Kapazitätsgrenzender drei Rechenzentren laut Vorstand fast erreicht worden seien, wäre in absehbarer Zeit die Errichtung weiterer Rechenzentrumsflächen mit damit verbundenen Investitionen erforderlich. Infolge der zunehmenden Forcierung von Cloud- und IoT-Dienstleistungen mitsamt eigenentwickelten Lösungen (u.a. StoreButler, Edgizer) erscheine nach Erachten des Analysten ein Verkauf von den in Aussicht gestellten Handlungsoptionen am wahrscheinlichsten. Aufgrund der stabilen Umsatz- und Ergebnisbeiträge sehe sich q.beyond jedoch keinem Handlungsdruck ausgesetzt und ziehe eine Veräußerung nur "zu sehr attraktiven Bedingungen" in Erwägung. Weidhüner halte eine Transaktion ab September in einer Größenordnung von 40 bis 50 Mio. Euro (EBITDA-Multiple 8-10x) für wahrscheinlich. Aufgrund eines breiteren Leistungsportfolios und größerer Skaleneffekte seien die Margenniveaus und Bewertungsmultiples der Data Center-Gesellschaften aus den USA (u.a. Equinix und Digital Realty) nach Erachten des Analysten nicht uneingeschränkt auf die IP Exchange übertragbar.Mit der Veräußerung der Tochtergesellschaft ließe sich ein vergrößertes M&A-Volumen für Zukäufe realisieren, wenngleich q.beyond derzeit weiterhin Targets mit einem Umsatzvolumen zwischen 5 und 10 Mio. Euro priorisiere. Nach Unternehmensangaben werde insbesondere ein verstärkter Branchenfokus, ein erweitertes Produktportfolio oder eine Ergänzung der Technologiekompetenz (z.B. in den Bereichen Embedded Software, IoT und Data Analytics) avisiert. Nach Ansicht des Analysten erscheine eine Stärkung des Produktportfolios im Bereich Enterprise-Software v.a. hinsichtlich Lösungen von Microsoft, Salesforce oder ServiceNow als geeignet.Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, bestätigt das Rating "kaufen" und das Kursziel von 2,60 Euro. (Analyse vom 28.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link