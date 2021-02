Börsenplätze q.beyond-Aktie:



Kurzprofil q.beyond AG:



Die q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) steht für erfolgreiche Digitalisierung. q.beyond unterstützt seine Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzt diese um und betreibt sie. Das starke Team von q.beyond aus 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt seine mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.



Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern. (09.02.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - q.beyond-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt die Coverage der Aktie der q.beyond AG (vormals: QSC) (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) mit dem Votum "kaufen" auf.q.beyond sei als Partner für den deutschen Mittelstand nahezu entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Beratung und Umsetzung von digitalen Fragestellungen aktiv. Dabei agiere der IT-Spezialist ausschließlich in heimischen B2B-Märkten, die eine strukturell wachsende Nachfrage verzeichnen würden. So biete q.beyond im Cloud Computing den Kunden eine erhöhte Flexibilität und hohe Kosten- und Sicherheitsvorteile. Die Implementierung smarter und vernetzter Geräte im Internet of Things (IoT) führe zu einem umfassenden Innovationsschub.Als SAP-Dienstleister sei q.beyond v.a. aufgrund des auf der Kundenseite mangelnden Know-hows und fehlender Ressourcen gefragt und dürfte in den nächsten Jahren insbesondere vom aufwendigen, aber obligatorischen S/4HANA-Umstieg profitieren. Eigene zertifizierte Rechenzentren, die ausschließlich in Deutschland angesiedelt seien, würden dabei einen hohen Sicherheits- und Datenschutzgrad gewährleisten.Mit der kombinierten SAP-, Cloud- und IoT-Expertise sowie dem klaren Fokus auf die Branchen Handel, Produzierendes Gewerbe und Energie (Umsatzanteil: ca. 70%) verschaffe sich das Unternehmen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil im kompetitiven Markt, woraus ein etablierter Kundenstamm herrühre. Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung habe q.beyond das stagnierende Telekommunikationsgeschäft zum 30. Juni 2019 verkauft und die Finanzverbindlichkeiten dadurch vollständig getilgt. Mit der Nettoliquidität würden nun u.a. gezielte Akquisitionen angestrebt. So avisiere der Vorstand sowohl die Beteiligung an innovativen Startups als auch Übernahmen etablierter Spezialisten zur Komplementierung spezifischer IT-Kenntnisse.Nachdem das Unternehmen in der jüngeren Vergangenheit aufgrund des hohen Umsatzanteils des TK-Geschäfts(ca. 55%) rückläufige Erlöse verzeichnet habe (CAGR 2015-2018: -3,3%), sei mit dem Verkauf die Rückkehr auf den nachhaltigen Wachstumspfad vollzogen worden. Starke vorläufige Q4-Zahlen würden die anhaltende Wachstumsdynamikmit dem auf Quartalsbasis sechsten Umsatzanstieg in Folge (+20,1% yoy), einer Book-to-Bill-Ratio von 1,12x in 2020 sowie einem in Q4 erstmals seit der Neuausrichtung positiven EBITDA verdeutlichen. Im Jahr 2023 erachte der Analyst bereits Umsätze von 225,5 Mio. Euro (CAGR 2019*-2023: 15,3%) als realistisch. Aufgrund wiederkehrender Erlöse von bereits 75% dürften verstärkte Skaleneffekte mittelfristig eine zweistellige EBITDA-Marge (MONe 2023: 12,9%) ermöglichen, womit auch der FCF nachhaltig klar positiv ausfallen sollte (FCF-Yield:7,6%).Die vollzogene Neuausrichtung von q.beyond zum reinen und wachstumsstarken IT-Dienstleister sei nicht ausreichend im Kurs reflektiert.Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, hält das Unternehmen daher für ein attraktives Investment und nimmt die Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 2,50 Euro in die Coverage auf. (Analyse vom 09.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link