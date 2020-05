Tradegate-Aktienkurs publity-Aktie:

35,95 EUR 0,00% (26.05.2020, 08:58)



XETRA-Aktienkurs publity-Aktie:

35,90 EUR (25.05.2020)



ISIN publity-Aktie:

DE0006972508



WKN publity-Aktie:

697250



Ticker-Symbol publity-Aktie:

PBY



Kurzprofil publity AG:



Die publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) ist ein seit über 15 Jahren am Markt etablierter Finanzinvestor für Gewerbeimmobilien. publity erwirbt renditestarke Gewerbeobjekte vornehmlich in deutschen Ballungszentren wie Frankfurt am Main sowie München und agiert dabei als einer der erfolgreichsten Player mit "manage to core"-Ansatz.



Am Transaktionsmarkt besticht publity durch seine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und schnelle Kaufpreisbelegung aus 100 Prozent Equity. Aktuell verwaltet publity ein Immobilienvermögen von über 1,6 Milliarde Euro und hat in seiner Historie bereits 526 Immobilien in Deutschland gewinnbringend verkaufen können.



Neben dem Hauptsitz der Gesellschaft in Leipzig verfügt das Unternehmen über weitere Niederlassungen in Frankfurt am Main, München, Luxemburg und London. (26.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - publity-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die publity-Aktie (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY).Am 13. Mai habe das Unternehmen den Geschäftsbericht für 2019 veröffentlicht. Die Zahlen hätten über den am 10. März veröffentlichen vorläufigen Zahlen gelegen und das Unternehmen habe über ein sehr erfolgreiches Jahr berichten können, vor allem hinsichtlich des Portfolioausbaus, welches im vergangenen Jahr an die Tochtergesellschaft PREOS Real Estate übertragen worden sei. Das Bestandsportfolio sei inklusive der in 2019 beurkundeten aber erst 2020 abgeschlossenen Transaktionen durch Zukäufe von rund 1 Mrd. Euro auf über 1,1 Mrd. Euro gewachsen. Die Assets under Management (AuM) seien derweilen von 4,6 Mrd. Euro auf insgesamt 5,5 Mrd. Euro angestiegen.Hinsichtlich der GuV habe das operative Ergebnis (EBIT) von 31 Mio. Euro auf über 116 Mio. Euro nahezu vervierfacht werden können. Dies sei hauptsächlich auf das deutlich größere Portfolio zurückzuführen. Das Vorsteuerergebnis habe von über 33 Mio. Euro auf 80 Mio. Euro erhöht werden können, während der Nettogewinn nach Minderheiten von rund 25 Mio. Euro auf nahezu 59 Mio. Euro mehr als verdoppelt worden sei.Für das laufende Geschäftsjahr gehe der Analyst erneut von einem deutlichen Wachstum aus. Ein Teil dessen sei bereits durch die Zukäufe im vergangenen Jahr gesichert worden, welche nun ganzjährig oder zumindest für einen großen Teil des Jahres zum Ergebnis beitragen würden. Trotz der derzeitigen Ungewissheiten und Auflagen aufgrund der Pandemie, welche den Transaktionsmarkt sicherlich für einen Großteil des Jahres beeinträchtigen würden, glaube der Analyst, dass das Unternehmen auch von der Situation profitieren könne. Der Fokus auf value-add Objekte im Zusammenhang mit der umfangreichen Datenbank, welche rund 9.500 Objekte und somit 75% des relevanten deutschen Marktes abdecke, sowie das sehr gute Netzwerk des Unternehmens sollten es publity ermöglichen, zusätzliche neue lukrative Investitionsmöglichkeiten zu finden.Bei einem Kurspotenzial von rund 40% bestätigt Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, seine Kaufempfehlung für die publity-Aktie. (Analyse vom 25.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze publity-Aktie: